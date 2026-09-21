Concurso Público oferece vagas imediatas para áreas como Advocacia, Administração, Tecnologia da Informação e outras - Divulgação

Concurso Público oferece vagas imediatas para áreas como Advocacia, Administração, Tecnologia da Informação e outrasDivulgação

Publicado 21/09/2026 18:24

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) divulgou, nesta segunda-feira (21), o edital para o concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro profissional de nível superior, médio e técnico, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 3.010 a R$ 18 mil.

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Para os cargos de nível superior, são 26 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Já as funções de nível médio e técnico estão disponíveis apenas para cadastro de reserva.

Entre as áreas de nível superior estão Advocacia, Administração, Tecnologia da Informação e áreas específicas. O maior salário é de R$ 18 mil, para o cargo de auditor. Na sequência, aparecem funções com remuneração de R$ 7.765,48, como analista de ciência e análise de dados, analista de banco de dados, analista de desenvolvimento de sistemas e analista de suporte. Advogado tem salário básico de R$ 7.718,45.



Entre os demais cargos de nível superior, os salários chegam a R$ 6.084,46 para diversas funções de analista. O salário para jornalista é de R$ 5.824,19.



Para o nível médio e médio/técnico, o quadro apresenta os cargos de assistente de operações, técnico de apoio ao usuário (técnico de informática) e web designer, todos em cadastro de reserva. O menor salário indicado é de R$ 3.010, para assistente de operações. Já técnico de apoio ao usuário e web designer têm salário básico de R$ 4.346,04.

Além do salário, os aprovados terão direito a auxílio-refeição de R$ 1.234 e auxílio-alimentação de R$ 1.104 por mês. O Cremerj também oferece auxílio-creche de R$ 800, auxílio-educação de até R$ 630 e auxílio para material escolar de R$ 420, além de plano de saúde, plano odontológico e cesta natalina de R$ 2.338.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais para os cargos de advogado e jornalista, enquanto o cargo de assistente de operações terá carga de 180 horas mensais. Para os demais cargos, a jornada será de 40 horas semanais, conforme o edital.

O concurso terá prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva para todos os cargos, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas no Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda.

Cada função possui requisitos específicos, conforme o edital . As inscrições serão feitas pela internet, das 16h de 23 de setembro às 16h de 22 de outubro, pelo site do Instituto Consulplan . A taxa é de R$ 47,50 para os cargos de nível superior e R$ 47 para os de nível médio e técnico.

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Larissa Amaral