Inea não realiza um novo concurso público há 13 anos - Reprodução / Google Street View

Inea não realiza um novo concurso público há 13 anosReprodução / Google Street View

Publicado 23/09/2026 09:57

O Governo do Estado do Rio autorizou a realização de um novo concurso público para o Instituto Estadual do Ambiente (Inea-RJ). Ao todo, serão oferecidas 150 vagas para diferentes áreas do quadro de pessoal da autarquia, vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. A autorização foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (23).

Segundo o governo estadual, o aval para a realização do concurso foi concedido após manifestações favoráveis das secretarias de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão. Os órgãos avaliaram a situação e atestaram a viabilidade orçamentária para a realização do certame.

O Inea não realiza um novo concurso público há 13 anos. O último certame foi realizado em 2013, com a oferta de 86 vagas para cargos de níveis médio e superior. Desde então, o órgão não abriu uma nova seleção para o preenchimento de vagas em seu quadro de pessoal.



Para definir as áreas que serão contempladas no novo concurso, a atual direção do instituto fez um levantamento das superintendências e setores que precisam de reposição de servidores.



Com a autorização, os próximos passos são a definição da banca organizadora e a elaboração do edital. A expectativa do Governo do Estado é que o documento seja publicado nos próximos meses.

Sobre o Inea

Criado pela Lei Estadual nº 5.101, de 4 de outubro de 2007, o Instituto Estadual do Ambiente é uma autarquia especial com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.



O órgão é responsável pela execução de políticas públicas estaduais nas áreas de meio ambiente, recursos hídricos e áreas florestais, conforme as diretrizes estabelecidas pelos poderes Executivo e Legislativo do Rio.



A criação do Inea unificou estruturas que anteriormente pertenciam à Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (Feema), à Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) e ao Instituto Estadual de Florestas (IEF).