Oportunidades estão distribuídas entre 19 profissões para atuaçãoFoto: Arquivo - Secom/PMVR
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Oportunidades estão distribuídas entre 19 profissões para atuação em diversos setores da administração municipal
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Com mais de 13 mil atendimentos nos últimos 12 meses, SMPD conquistou importantes parcerias com entidades públicas e privadas no período
Equipes Sub-15 e Sub-17 do Volta Redonda Futsal conquistam bons resultados fora de casa no fim de semana
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Projeto itinerante chega ao Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma I com atividades para toda a família, sempre das 19h às 22h
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