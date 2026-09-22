Oportunidades estão distribuídas entre 19 profissões para atuação - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Oportunidades estão distribuídas entre 19 profissões para atuaçãoFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 22/09/2026 15:12

A Prefeitura de Volta Redonda está preparando um edital para mais um concurso público. Desta vez, serão abertas 400 vagas para cargos de nível superior, distribuídos em diversos setores da administração municipal. As profissões e número vagas previstas para o novo certame são: arquiteto (1); arteterapeuta (1); assistente social (50); biblioteconomista (1); biólogo (3); biomédico (1); engenheiro civil (1), engenheiro clínico (1) e engenheiro de Segurança do Trabalho (1); farmacêutico (19), fisioterapeuta (100), fonoaudiólogo (10); médico-veterinário (5); nutricionista (10); odontólogo clínico geral (26), endodontista (8), periodontista (3), pediatra (3), especialista hospitalar (3) e bucomaxilo (3); profissional de Educação Física (30); psicólogo (100); psicopedagogo (10); sanitarista (4); sociólogo (1); e terapeuta ocupacional (5).

O secretário municipal de Administração, Cláudio dos Santos Franco, lembrou que as convocações para os aprovados nos concursos da Educação e do Hospital São João Batista já começaram.

“E o novo concurso, que obedece ao cronograma firmado entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Judiciário, vai acontecer ainda neste ano”, disse Franco, lembrando que os profissionais aprovados vão assumir as vagas ocupadas por contratação por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

O prefeito Antonio Francisco Neto afirmou que o concurso é uma medida de planejamento e valorização do serviço público, garantindo servidores qualificados para atender às demandas do governo.

“Além disso, a iniciativa reafirma o compromisso da prefeitura com a melhoria contínua dos serviços públicos, visando um atendimento cada vez mais ágil e eficiente para a população”, disse Neto.

O novo processo de seleção dá continuidade a uma série de concursos públicos realizados pela prefeitura para preencher cargos nas áreas da Educação, Saúde e Administração. O município também anunciou, recentemente, que fará concurso para vagas do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda).

Concurso do Saae-VR

A previsão é preencher 118 vagas para os cargos de serventes, encanadores, manilheiros, fiscais de instalações, leituristas, auxiliar de tratamento, técnico de laboratório, engenheiro, assistente social, dentre outros. De acordo com o diretor-executivo da autarquia, Paulo César de Souza, os procedimentos necessários para a realização do concurso estão em andamento. “A recomposição do quadro de servidores permitirá ao Saae-VR dar maior celeridade à execução dos serviços, ampliar sua capacidade operacional e melhorar o atendimento à população de Volta Redonda, além de contribuir para a continuidade dos serviços prestados à parte aos municípios vizinhos, que também são assistidos pela autarquia", disse.

A iniciativa tem como principal objetivo recompor o quadro de servidores do Saae-VR, especialmente em razão das vagas decorrentes das aposentadorias ocorridas nos últimos anos, garantindo a manutenção e o fortalecimento dos serviços essenciais de qualidade prestados à população.