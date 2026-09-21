A primeira fase da Copa Sul Fluminense, em ambas as categorias, é disputada em chave única - Foto: Divulgação/Copa Sul Fluminense

A primeira fase da Copa Sul Fluminense, em ambas as categorias, é disputada em chave únicaFoto: Divulgação/Copa Sul Fluminense

Publicado 21/09/2026 13:16

As equipes Sub-15 e Sub-17 do Volta Redonda Futsal, time que conta com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), conquistaram bons resultados na última rodada da Copa Sul Fluminense. Ambas já estão classificadas antecipadamente para as semifinais da competição e, no sábado (19), foram ao município de Vassouras enfrentar o time do Gente Que Faz.

O Sub-15 venceu sua partida por 3 a 1, com um gol de João Pedro Duque e dois de Bernardo Pomponet. Com esse resultado, isolou-se na liderança da tabela de classificação, com 12 pontos e 100% de aproveitamento no campeonato.

Já o Sub-17, que também é líder da tabela de classificação de sua categoria, com 7 pontos, empatou seu jogo pelo placar de 3 a 3. Kauã Valério, Miguel Natividade e Isaac Luciano foram os autores dos gols do Volta Redonda no duelo. A equipe precisa apenas de uma vitória na próxima rodada para assegurar a primeira posição na tabela da primeira etapa da competição.

A primeira fase da Copa Sul Fluminense, em ambas as categorias, é disputada em chave única, na qual todos jogam contra todos. Os quatro melhores times se classificam para as semifinais, e os vencedores de cada confronto decidirão o título da Copa.

Próximo jogo

Na última rodada da fase classificatória da Copa Sul Fluminense, as equipes Sub-15 e Sub-17 irão até o município de Barra Mansa, onde enfrentarão, no Ginásio do Clube Municipal, o time da Liga Barra-mansense de Desportos.

O auxiliar-técnico Caio Jorge, que novamente esteve à frente das equipes do Volta Redonda, celebrou os bons resultados, parabenizou seus atletas e afirmou que ambas as equipes estão focadas em cada partida da competição.

“Fizemos dois bons jogos em Vassouras, com uma vitória em uma categoria e um empate na outra, dentro da casa do adversário, que tem equipes fortes, e os nossos meninos estão de parabéns. Sabemos que já estamos classificados, mas respeitamos muito a equipe da Liga Barra-mansense e vamos lá na próxima rodada fazer os nossos jogos e buscar outros bons resultados. Só depois dessas partidas é que pensaremos nas semifinais. Assim, vamos seguindo com humildade, dando um passo de cada vez”, afirmou Caio.