A primeira fase da Copa Sul Fluminense, em ambas as categorias, é disputada em chave únicaFoto: Divulgação/Copa Sul Fluminense
Equipes Sub-15 e Sub-17 do Volta Redonda Futsal conquistam bons resultados fora de casa no fim de semana
Partidas foram realizadas contra o time do Gente Que Faz, no sábado (19), em Vassouras, e times lideram tabela de classificação de suas categorias na Copa Sul Fluminense
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Palco Sobre Rodas leva atrações culturais gratuitas para quatro bairros de Volta Redonda nesta semana
Projeto itinerante chega ao Santa Cruz, Volta Grande I, Caieira e Roma I com atividades para toda a família, sempre das 19h às 22h
Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 bateu recorde de participação em Volta Redonda
Neste ano, quinta vez que o município sedia o evento nacional, estavam inscritos cerca de 250 crianças e jovens
Policiais europeus visitam a Ordem Pública de Volta Redonda e elogiam tecnologia de monitoramento
Representantes da Alemanha, Bélgica, Inglaterra e Espanha integraram comitiva da IPA e destacaram sistema de câmeras do Ciosp
Volta Redonda qualifica 580 moradores e amplia oportunidades de trabalho e renda
Formandos de 14 a 64 anos concluíram segundo ciclo do Programa de Inclusão Produtiva da prefeitura; capacitações foram realizadas em 35 Cras e outros equipamentos da rede de assistência
Prefeitura de Volta Redonda abre a Semana Nacional do Trânsito com foco na empatia e preservação de vidas
Ação na Praça Sávio Gama, no Aterrado, reuniu tecnologia de realidade virtual, exposição de veículo acidentado e simulação de resgate dos Bombeiros
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