Neste ano estavam inscritos cerca de 250 crianças e jovens - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Neste ano estavam inscritos cerca de 250 crianças e jovensFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 19/09/2026 15:19

Volta Redonda registrou recorde de participação no Festival Paralímpico Loterias Caixa 2026 realizado na manhã deste sábado, dia 20, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. Cerca de 250 crianças e jovens se inscreveram neste ano, número 25% maior que em cada etapa de 2024 – ano em que o festival foi realizado em dois dias, reunindo em torno de 200 participantes em cada dia (202 – 193).

“É uma alegria enorme ver a Arena Esportiva lotada em mais uma edição do Festival Paralímpico em Volta Redonda. O número recorde de participação, registrado em 2026, confirma a vocação do município para a inclusão pelo esporte. Esse é mais um evento promovido pela Smel que une crianças e jovens com e sem – cerca de 20% das vagas – deficiência experimentando modalidades esportivas e, mais do que isso, socializando”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, lembrando que Volta Redonda organiza a Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) e também incluiu o paradesporto nos Jogos Estudantis (Jevre).

Thayani Inácio, moradora do bairro Três Poços, levou o filho Emanuel, de 13 anos, para participar do festival.

"Essa iniciativa é muito boa. Na escola, ele já pratica atividade física e aqui tem a oportunidade de fazer isso com outras crianças, interagir com pessoas diferentes. Eu estou gostando muito do evento e ele também. O que é mais importante", disse.

Adriano Guedes Custódio, que mora no Jardim Amália I, também aprovou a iniciativa. Ele estava no Festival Paralímpico com o filho Nícolas, de 13 anos, que é autista.

"Como pai e como cidadão, sei como é importante fazer parte do processo de inclusão e esse espaço traz isso. Também é importante a gente divulgar para a sociedade em geral, convidar para participar, para que não fique específico só para os pais responsáveis por crianças atípicas, mas que seja uma inclusão para todos. É importante compartilhar, participar e valorizar esse momento que é tão nobre, tão rico, tão essencial para fazer com que as pessoas entendam a diferença, mas que a criança atípica também pode participar e interagir em atividades como essa. Eventos como esse devem se repetir mais vezes. Estou muito grato, fiquei muito feliz e também o meu filho por ter participado. Ele ainda foi contemplado com a medalha de ouro na disputa pela corrida. Foi muito gratificante", falou Adriano, parabenizando a prefeitura pelas ações de inclusão que promove.

O evento nacional ocorre simultaneamente em 148 municípios, representando as 27 unidades federativas do Brasil (26 estados e o Distrito Federal) e Volta Redonda foi escolhida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) pela quinta vez – 2021, 2022, 2023, 2024 e, agora, 2026 – como uma das cidades-sede do festival. No município, o Festival Paralímpico conta com a prática das modalidades Bocha, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021).

Em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) coordena o evento que promove vivência esportiva para crianças e jovens, preferencialmente, entre os 7 e os 17 anos, com e sem deficiência. E no mês de setembro, escolhido para a realização do Festival Paralímpico, também se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e o Dia do Atleta Paralímpico (22).