Mais de 15 pessoas foram atendidas nesta semana - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Mais de 15 pessoas foram atendidas nesta semanaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 18/09/2026 16:47

A Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger, na Ilha São João, unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda , recebeu nesta semana mais 15 pacientes do projeto Enxergar Além. A iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) garante acesso a exames e consultas com especialistas para pessoas cegas e de baixa visão, com foco na prevenção da saúde ocular.

A segunda turma do projeto, lançado em dezembro do ano passado, tem 30 pacientes no total – os primeiros 15 foram atendidos no último dia 1º de setembro. Todos passaram pela enfermagem, fizeram exames e ainda consultaram com oftalmologista.

Um dos pacientes é Reginaldo Paes, que é aluno do curso de Administração pelo Diploma Cidadão – programa da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da SMPD e em parceria com o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), que oferece ensino superior gratuito para Pessoas com Deficiência (PCDs) – e aluno do curso de informática na Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha.

“Perdi a visão do olho direito por conta do aumento da pressão intraocular e descolamento de retina, mesmos problemas que, mais tarde, em 2019, afetaram também a vista esquerda”, contou Reginaldo, que já saiu da consulta com a médica-oftalmologista Fernanda Guedes com duas embalagens de colírio na mão.

“O Reginaldo apresentou pressão intraocular aumentada que precisa controlar com o uso correto do colírio, para preservar a pouca visão que tem na vista esquerda. Vamos seguir acompanhando o paciente aqui na Clínica dos Olhos”, falou a médica.

Leila Regina de Laffitte Alves Pereira Arruda Dias também foi selecionada para o Enxergar Além. Ela contou que é professora aposentada por conta de uma retinose pigmentar que causou a baixa visão. “Tenho a visão central e também glaucoma, por isso, estou sempre atenta à pressão intraocular.”

No caso da Leila, a oftalmologista Fernanda Guedes informou que a paciente já está na fila para a cirurgia de glaucoma. “Mas nessa consulta identifiquei a presença de catarata e a cirurgia pode melhorar a visão dela.”

A subsecretária municipal da Pessoa com Deficiência, Eliete Vasques, acompanhou, na Clínica dos Olhos, os pacientes, que foram selecionados pelo cadastro no Censo Municipal da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda – formulado pela SMPD para criar uma base de dados atualizada sobre esse público na cidade.

“O nosso objetivo é cuidar da saúde ocular deles. O importante, além de tentar recuperar parte da visão e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, também é garantir que recebam acompanhamento contínuo de oftalmologia na rede municipal de saúde”, disse Eliete.

“Com esse projeto, queremos promover para os indivíduos cegos, baixa visão e visão subnormal, que queiram, a realização de exames oftalmológicos para cuidar da saúde geral dos olhos e para a detecção de outras condições, mesmo que a visão já esteja comprometida”, explicou o secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, Washington Uchôa, lembrando que, em alguns casos, foi possível melhorar a visão.

O prefeito Antonio Francisco Neto comemorou a continuidade do projeto Enxergar Além. “Com os quinze atendidos nesta semana, foram cerca de 60 pessoas cegas ou com baixa visão beneficiadas pelo projeto. Todos fizeram exames e consultas com especialistas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e seguem sendo acompanhados pela rede municipal de saúde. Na primeira turma, dois já passaram por cirurgia de catarata e conseguiram recuperar parte da visão. Outros três aguardam cirurgia e também vão enxergar melhor.”, contou, afirmando que o resultado nesta segunda turma será ainda melhor.