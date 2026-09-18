O evento acontece no estacionamento da sede da Secretaria de Saúde, no bairro Niterói - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O evento acontece no estacionamento da sede da Secretaria de Saúde, no bairro NiteróiFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 18/09/2026 16:44

Um evento voltado para o cuidado, informação e valorização da saúde da mulher vai marcar a abertura da Primavera Rosa em Volta Redonda . A iniciativa da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai acontecer na sede da SMS, no bairro Niterói, na quarta-feira, dia 23, das 9h às 16h. A campanha de prevenção do câncer do colo do útero e de mama no município se estende até o dia 21 de dezembro.

Durante a abertura da Primavera Rosa, estandes serão montados no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde para divulgar os serviços da SMS voltados para a mulher, além de promover ações voltadas ao bem-estar e à prevenção da saúde feminina. Estarão no evento a Policlínica da Mulher; o Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica; os programas municipais de controle do Tabagismo, Diabetes e Hipertensão; e equipes de todos os níveis de Atenção à Saúde; sempre voltados à saúde da mulher.

A Primavera Rosa é direcionada a todas as mulheres, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico para o câncer, como a coleta do preventivo – indicada para mulheres de 25 a 64 anos, porém as mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. E também para o exame de mamografia, recomendado para mulheres a partir de 40 anos.

A coordenadora do Núcleo de Prevenção e Atenção Oncológica, a médica-oncologista Luciana Netto, ressaltou que Volta Redonda estendeu a campanha Outubro Rosa para todo o período da primavera, ampliando as ações voltadas à saúde da mulher, incluindo a oferta de exames nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs).

“A campanha municipal visa contribuir para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e de mama, reduzindo a mortalidade para as doenças. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer do colo de útero e de mama. Por isso, é importante que todas as mulheres procurem atendimento nas unidades para fazer os exames e acompanhamentos necessários”, disse.