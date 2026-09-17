Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução/Internet

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 17/09/2026 16:17

Uma ação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) terminou com a apreensão de mais de 6,6 quilos de drogas na comunidade Caixa D'Água, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda . A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (16), durante patrulhamento realizado por policiais da 3ª Companhia do BAC.

Segundo a Polícia Militar, a equipe Alfa fazia buscas pela região quando os cães farejadores apresentaram alteração de comportamento ao passar pela Avenida Caetano Arcuri Spinelli. Os agentes então realizaram uma varredura na área.

Durante as buscas, os cães indicaram um ponto localizado em uma área de mata nos fundos do condomínio Residencial Ingá. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de material relacionado ao tráfico de drogas, segundo a PM. Foram apreendidos 570 pinos de cocaína, distribuídos em diferentes valores de venda, além de 87 porções de maconha, 34 unidades de uma substância identificada pela polícia como "black lance" e dois rádios de comunicação.

De acordo com o levantamento da ocorrência, o material apreendido incluía 5,686 quilos de cocaína, 932 gramas de maconha e 510 mililitros de black lance. A Polícia Militar estimou o prejuízo ao tráfico em aproximadamente R$ 18.995.

Nenhum suspeito foi localizado ou preso durante a ação. Segundo a PM, todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, onde a ocorrência será registrada e as investigações poderão prosseguir.

A ação integra o patrulhamento realizado pelo BAC conforme as diretrizes do Comando de Operações Especiais (COE).