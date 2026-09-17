Todo o material apreendido foi encaminhado para a 93ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução/Internet
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Cães farejadores indicaram ponto nos fundos do condomínio Residencial Ingá; prejuízo ao tráfico é estimado em quase R$ 19 mil
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