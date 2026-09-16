Ação do Serviço Integrado de Segurança Pública flagrou condutor no bairro Voldac - Foto: Divulgação/Semop

Ação do Serviço Integrado de Segurança Pública flagrou condutor no bairro VoldacFoto: Divulgação/Semop

Publicado 16/09/2026 15:04 | Atualizado 16/09/2026 18:05

Uma ação do Serviço Integrado de Segurança Pública - que reúne agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda e policiais militares através do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) - prendeu um motorista por embriaguez ao volante nessa terça-feira (15). O homem, de 57 anos, foi flagrado conduzindo um veículo de forma perigosa pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac.

A abordagem ocorreu após pedestres alertarem agentes da Semop em fiscalização, de que o condutor de um Chevrolet Celta de cor vermelha estava realizando manobras arriscadas e trafegando em “zig-zag” pela via, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas.

Os agentes seguiram o automóvel e conseguiram efetuar a abordagem. Diante dos visíveis sinais de embriaguez apresentados pelo motorista, a Guarda Municipal foi chamada para prestar apoio, afim de realizar a apreensão do veículo e o teste do etilômetro (bafômetro).

O homem foi levado à sede da GMVR, onde foi submetido ao teste do bafômetro. O exame acusou a dosagem de 0,96 mg/L de álcool no sangue - marca que supera em três vezes o limite legal de 0,33 mg/L estipulado pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para a caracterização do crime de trânsito.

Além de conduzir o veículo sob efeito de álcool, verificou-se que o motorista não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o automóvel apresentava pendências na documentação. O Celta foi apreendido e removido ao pátio da Guarda Municipal.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Ele ficou preso em flagrante por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. Uma fiança no valor de R$ 2.000,00 foi estipulada pela autoridade policial para que ele respondesse ao processo em liberdade. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.