A corporação estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 12.525 ao tráfico de drogas - Foto: Divulgação

A corporação estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 12.525 ao tráfico de drogasFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 15:55

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam 510 gramas de cocaína, 833 gramas de maconha e 105 gramas de crack durante uma ação na comunidade Inga II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda . A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (15).

A equipe da 3ª Companhia do BAC realizava patrulhamento na região seguindo as diretrizes do Comando de Operações Especiais (COE). Durante o trabalho, os agentes utilizaram a cadela Ímpar para realizar uma varredura em uma área de mata.

Segundo a Polícia Militar, o animal indicou um ponto próximo a um local utilizado para armazenamento de materiais recicláveis. Os policiais fizeram uma busca na área e encontraram os entorpecentes. Ao todo, foram recolhidas 510 gramas de cocaína, distribuídas em diferentes embalagens, além de 833 gramas de maconha, incluindo um tablete, e 105 gramas de crack. Também foi apreendido um rádio transmissor, que, segundo a PM, estava junto ao material encontrado.

A corporação estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 12.525 ao tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. O material apreendido foi recolhido pela equipe policial para apresentação à autoridade competente. Até a conclusão das informações divulgadas pela Polícia Militar, não havia registro de prisão de suspeitos relacionada à apreensão.