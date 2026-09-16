Candidata esteve na cidade durante agenda da campanha - Foto: Divulgação

Candidata esteve na cidade durante agenda da campanhaFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 14:37

A candidata a deputada estadual pelo PDT, Fernanda Neves, esteve em Volta Redonda durante uma agenda de campanha pelo interior do Rio de Janeiro, que também incluiu municípios das regiões Noroeste e Sul Fluminense. A atividade ocorreu na reta final da campanha eleitoral e foi marcada por encontros com lideranças locais e representantes da política regional.

Ao longo dos últimos dias, Fernanda passou por cidades como Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Italva, Cardoso Moreira e Laje do Muriaé, além de Volta Redonda. Segundo a candidata, os encontros tiveram como objetivo ouvir as demandas de cada município e conhecer de perto os desafios enfrentados pela população do interior.

“Cada região tem uma realidade própria, uma vocação e também problemas que precisam ser olhados de perto. Estar nesses municípios é uma forma de ouvir quem vive o dia a dia das cidades e entender o que pode ser feito para que as políticas públicas cheguem de maneira mais eficiente a quem precisa”, afirmou Fernanda.

Em Volta Redonda, a candidata também apresentou experiências desenvolvidas em Niterói que, segundo ela, podem servir de referência para outras cidades. Entre os exemplos citados está o Aluguel Universitário, iniciativa de apoio financeiro destinada a estudantes que precisam deixar seus municípios para cursar o ensino superior.

“Não faz sentido que um jovem deixe de estudar porque não tem condições de pagar moradia em outra cidade. Existem experiências que deram resultado e que podem ser adaptadas à realidade de outros municípios. O interior precisa ter acesso a oportunidades, e isso passa por educação, transporte, qualificação e políticas de permanência”, afirmou.

A agenda de Fernanda Neves pelo interior também contou com reuniões com ex-prefeitos, vereadores, representantes comunitários e outros representantes da política regional. A proposta, segundo a candidata, é ampliar o diálogo sobre as necessidades específicas de cada região e discutir formas de levar políticas públicas para os municípios.

Casada há 34 anos com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, Fernanda tem trajetória pública ligada principalmente à educação, às políticas de cuidado, à proteção das mulheres e à construção de iniciativas sociais no município.

Nesta semana, a página de análise política @eleicoes2026rj divulgou uma projeção sobre a composição partidária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em 2026. Na análise, Fernanda Neves aparece em primeiro lugar entre os candidatos do PDT.

A página informou que a projeção é baseada no acompanhamento das nominatas, do desempenho dos partidos e da avaliação da força eleitoral dos candidatos.