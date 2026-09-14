Experiência da Secretaria Municipal de Assistência Social será apresentada em evento que reúne especialistas de todo o país - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Experiência da Secretaria Municipal de Assistência Social será apresentada em evento que reúne especialistas de todo o paísFoto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 14/09/2026 14:44

Volta Redonda estará em destaque no debate nacional sobre políticas públicas para pessoas com doença de Alzheimer. A experiência desenvolvida pelo município será apresentada na 8ª edição do Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. Promovida pelo Método Supera (instituição educacional de estimulação cognitiva) em parceria com a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG), a iniciativa gratuita acontecerá entre os dias 17 e 19 de setembro em São Paulo, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a saúde cerebral e as doenças demenciais.

Representando a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a psicóloga Danielle da Silva Freire, diretora do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (Centro-Dia Synval Santos), participará do painel “Políticas públicas no Brasil para demências”, que também terá a presença do gerontólogo e professor da Universidade de São Paulo (USP), Henrique Salmazo da Silva, e do médico-geriatra e professor da Universidade Feevale, Leandro Minozzo.

Danielle apresentará o tema “Políticas públicas municipais para a doença de Alzheimer: a experiência do município de Volta Redonda-RJ”, levando ao encontro nacional a experiência construída pela rede municipal no atendimento às pessoas idosas com Alzheimer e seus familiares.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, o convite para apresentar a experiência de Volta Redonda demonstra a relevância do trabalho desenvolvido no município.

“É muito importante ver uma experiência construída em Volta Redonda sendo reconhecida e levada para um espaço de discussão nacional. Isso mostra a importância de uma política pública que olha para a pessoa idosa com Alzheimer, mas também para sua família e para toda a rede de cuidado. É um trabalho coletivo, que envolve profissionais, equipamentos e diferentes áreas da Assistência Social”, afirma Rosane.

O Centro-Dia Synval Santos é um dos equipamentos da Smas voltados ao atendimento especializado da população idosa. A unidade oferece acompanhamento às pessoas com Alzheimer e apoio às famílias, dentro de uma perspectiva de cuidado, proteção social e fortalecimento de vínculos. Segundo Danielle, a experiência de Volta Redonda se destaca justamente pelo caráter coletivo da iniciativa.

“Volta Redonda continua sendo, nesse painel, a única iniciativa que apresenta um trabalho coletivo junto à pessoa idosa com Alzheimer. É uma experiência construída por muitas pessoas e que mostra como o município vem trabalhando essa questão”, explica.

Realizado em alusão ao Dia Mundial da Doença de Alzheimer (21 de setembro), o Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro reúne especialistas de diferentes áreas, como neurologia, gerontologia, neuropsicologia, saúde pública e direito, para discutir prevenção, cuidado, políticas públicas e direitos das pessoas com demência.

A participação de Volta Redonda no evento reforça a presença do município nas discussões nacionais sobre envelhecimento e demências e dá visibilidade às políticas públicas desenvolvidas pela Smas para garantir cuidado, proteção e qualidade de vida às pessoas idosas e suas famílias.