Os três suspeitos foram autuados por roubo e permaneceram presos e à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/Operação Segurança Presente

Os três suspeitos foram autuados por roubo e permaneceram presos e à disposição da JustiçaFoto: Divulgação/Operação Segurança Presente

Publicado 11/09/2026 16:12

Agentes da Operação Segurança Presente prenderam, nessa quinta-feira (10), três suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda . A ação aconteceu após as equipes receberem informações de que um casal havia sido assaltado durante a madrugada e teve aparelhos celulares e um canivete levados.

Os agentes receberam as características físicas e informações sobre as roupas utilizadas pelos suspeitos e de que eles estariam escondidos pela região da Vila Santa Cecília. Diante disso, iniciaram patrulhamento pela região e conseguiram localizar o trio.

Durante as buscas, os celulares levados das vítimas não foram encontrados. Entretanto, os agentes localizaram um canivete que, posteriormente, foi reconhecido por uma das vítimas como sendo de sua propriedade.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). As vítimas também compareceram à unidade policial e reconheceram os homens como os autores do roubo. Ainda segundo o registro policial, uma das vítimas relatou ter sido obrigada, mediante grave ameaça, a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 20 durante o assalto.

Após os depoimentos e a análise da ocorrência pela autoridade policial, os três suspeitos foram autuados por roubo e permaneceram presos e à disposição da Justiça. Não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.

Segurança Presente

A Operação Segurança Presente atua em Volta Redonda por meio das bases da Vila Santa Cecília e do Retiro, além do patrulhamento nas regiões do Aterrado, no Centro (Avenida Amaral Peixoto) e rodoviária municipal, reforçando a presença dos agentes nas ruas e ampliando a capacidade de resposta às ocorrências.

A iniciativa é realizada em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda, como parte das ações de reforço à segurança pública no município.