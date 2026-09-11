Os três suspeitos foram autuados por roubo e permaneceram presos e à disposição da JustiçaFoto: Divulgação/Operação Segurança Presente
Segurança Presente prende três suspeitos de roubo na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda
Homens foram localizados após patrulhamento realizado com base nas características repassadas às equipes; vítimas reconheceram o trio na delegacia
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PM prende suspeito de tentativa de homicídio em Volta Redonda
Homem fez disparos de arma de fogo contra motorista na Ponte Alta, fugiu e foi localizado em um bar com arma e munições deflagradas
Volta Redonda amplia participação da rede municipal de ensino no Torneio Juvenil de Robótica
Competição será realizada neste sábado (12), no Colégio ICT, com 39 equipes compostas por 117 estudantes de unidades da SME e da Fevre
Prefeitura de Volta Redonda atua na manutenção e limpeza da cidade após temporal
Equipes de Serviços Públicos estão removendo barro e outros detritos dos locais atingidos; e famílias afetadas recebem atendimento da Assistência Social
Volta Redonda reúne adolescentes e jovens para discutir caminhos após o acolhimento e construção de uma vida autônoma
Debatendo direitos, autonomia e transição para a fase adulta, evento regional foi articulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Sejuv e FBG
Ordem Pública e Polícia Civil detém 12 pessoas suspeitas de estelionato e furtos em Volta Redonda
Uma das ações aconteceu no bairro Casa de Pedra, após denúncias em grupo de WhatsApp da Semop sobre a presença de golpistas na cidade
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