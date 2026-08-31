O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/Semop

O caso segue sendo investigado pela Polícia CivilFoto: Divulgação/Semop

Publicado 31/08/2026 14:17

Volta Redonda - O sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de O sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda voltou a ser peça-chave na elucidação e na prisão de um suspeito de um crime na região. Na manhã desse domingo (30), o trabalho conjunto entre o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e a Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 27 anos, suspeito de envolvimento no roubo de um automóvel em Barra Mansa.

A ocorrência teve início após o roubo de um carro na madrugada de domingo, no município vizinho. Durante a fuga em direção a Volta Redonda, o condutor perdeu o controle do veículo na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, atingindo um automóvel que estava estacionado. Não houve feridos.

Atento aos fatos, os operadores das câmeras da Semop, no Ciosp, identificaram o momento exato do acidente. Pelas imagens, foi possível verificar que, logo após a colisão, o motorista desembarcou do veículo roubado e fugiu na garupa de uma motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha, que retornou para resgatá-lo. A dupla seguiu pela contramão da Rua São João, acessando a Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

Com base no rastreamento em tempo real feito pelo Ciosp, policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram alertados e conseguiram fazer a abordagem ao suspeito, que estava em uma motocicleta e na companhia de outro homem, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Água Limpa.

Os dois ocupantes da motocicleta foram conduzidos à delegacia de Volta Redonda (93ª DP). Na unidade policial, o homem de 27 anos foi reconhecido pela vítima do roubo e permaneceu preso. O segundo ocupante, de 20 anos, foi ouvido como testemunha e liberado após ser constatado que não teve participação no ato criminoso.

A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Não recebemos resposta da defesa do suspeito.