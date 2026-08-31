O caso segue sendo investigado pela Polícia CivilFoto: Divulgação/Semop
Câmeras da Ordem Pública de Volta Redonda ajudam PM a prender suspeito de roubo de veículo
Monitoramento permitiu a abordagem de motociclista que teria praticado crime e, na fuga, se envolvido em um acidente de trânsito
Câmeras da Ordem Pública de Volta Redonda ajudam PM a prender suspeito de roubo de veículo
Monitoramento permitiu a abordagem de motociclista que teria praticado crime e, na fuga, se envolvido em um acidente de trânsito
Olimpede reunirá mais de 2,5 mil participantes entre os dias 4 e 6 de setembro em Volta Redonda
Evento terá a presença de paratletas de dezenas de municípios do Rio de Janeiro e de outros três estados
Volta Redonda imuniza mais de 5,6 mil cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica
Imunização aconteceu na Ilha São João, Cras, escola e unidades de saúde no sábado
Guarda Municipal localiza motocicleta furtada e conduz suspeito à delegacia em Volta Redonda
Veículo foi encontrado nas proximidades do SPA Conforto após informações do setor de Inteligência da GMVR; moto apresentava indícios de adulteração
Assistência Social de Volta Redonda valoriza profissionais que atuam na proteção e na garantia de direitos
Encontro da Smas reuniu advogados, psicólogos e nutricionistas e mostrou como diferentes áreas trabalham juntas para transformar a realidade das famílias
Horta comunitária do bairro Brasilândia realiza primeira colheita em Volta Redonda
Projeto da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional une combate à insegurança alimentar, sustentabilidade e participação direta dos moradores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.