O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) - Foto: Divulgação/Semop

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP)Foto: Divulgação/Semop

Publicado 28/08/2026 17:10 | Atualizado 28/08/2026 17:12

Volta Redonda - A Guarda Municipal de A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) localizou, nesta sexta-feira (28), uma motocicleta com registro de furto e conduziu um homem à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a procedência do veículo, que foi encontrado nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto, após informações do setor de Inteligência da GMVR.

Agentes que faziam patrulhamento pela região do bairro Conforto receberam informações do setor de Inteligência sobre uma motocicleta Honda CG Fan 160, de cor prata, que possuía registro de furto. Segundo o levantamento, o veículo costumava circular pelos bairros Ponte Alta, Conforto, Santa Inês e 207.

Com as informações, a equipe realizou rondas pelas regiões indicadas e, por volta das 13h, localizou o condutor estacionando a motocicleta nas proximidades do SPA Conforto. Em seguida, o homem entrou na unidade de saúde e foi localizado pelos guardas municipais, que realizaram a abordagem e a averiguação do veículo.

Durante a consulta, os agentes confirmaram que a motocicleta possuía registro de furto. O veículo também apresentava indícios de adulteração em elementos de identificação, incluindo uma etiqueta que aparentava ser falsa.

Ainda de acordo com o setor de inteligência da GMVR, foram identificadas duas motocicletas circulando em Volta Redonda e Angra dos Reis utilizando a mesma placa, em horários próximos, com apenas cinco minutos de diferença; aumentando a suspeita de clonagem da placa.

O homem identificado como o proprietário do veículo informou aos agentes que havia adquirido a motocicleta por meio de uma negociação realizada numa plataforma de compra e venda de uma rede social.

Diante dos fatos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde foi enquadrado nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias da aquisição e as possíveis adulterações no veículo. O homem aguardará o resultado das investigações em liberdade. Não obtivemos reposta da defesa do suspeito.