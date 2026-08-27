Cães Puma e Mily ajudaram na localização de drogas, arma e munições - Foto: Divulgação/PMRJ

Cães Puma e Mily ajudaram na localização de drogas, arma e muniçõesFoto: Divulgação/PMRJ

Publicado 27/08/2026 14:28

Volta Redonda - A 3ª Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC), recém-inaugurada em A 3ª Companhia Regional do Batalhão de Ações com Cães (BAC), recém-inaugurada em Volta Redonda , realizou nesta quinta-feira (27) sua primeira ocorrência desde o início das atividades. E a estreia operacional aconteceu fora do município-sede, em Barra do Piraí, reforçando o caráter regional da nova unidade da Polícia Militar, implantada para atender mais de 20 cidades do Sul Fluminense.

A ação aconteceu na comunidade Caixa D’Água, em apoio ao 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Durante a operação, os cães Puma e Mily foram empregados nas buscas e ajudaram os policiais a localizar uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, carregador, 16 munições intactas e aproximadamente 400 gramas de entorpecentes, entre maconha, crack e material semelhante à cocaína.

Segundo o registro da ocorrência, foram apreendidas 30 tiras de maconha, 144 pedras de crack e 112 papelotes de pó branco. Uma câmera com carregador também foi encontrada. Um homem de 33 anos foi preso por policiais do 10º BPM e a ocorrência encaminhada para a 88ª DP (Barra do Piraí).

Estrutura regional sediada em Volta Redonda

A primeira atuação da companhia acontece poucos dias depois da inauguração de sua sede, no bairro Roma, às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. A localização foi escolhida justamente para facilitar o deslocamento das equipes para diferentes municípios e ampliar a capacidade operacional do BAC no Sul Fluminense.

A implantação da 3ª Companhia Regional é resultado da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A prefeitura participou da preparação da estrutura, que passou a receber policiais e cães especializados para atuação em operações de segurança pública.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a primeira ocorrência demonstra, na prática, a importância de Volta Redonda receber uma estrutura de alcance regional.

“Quando trabalhamos para trazer o Batalhão de Ações com Cães para Volta Redonda, sempre deixamos claro que essa não seria uma conquista apenas da nossa cidade. É uma estrutura para ajudar a proteger toda a região. Poucos dias depois da inauguração, nossos policiais saíram de Volta Redonda, foram apoiar uma operação em Barra do Piraí e já conseguiram esse resultado. É a parceria com o Governo do Estado trazendo mais segurança para a população de todo o Sul Fluminense”, afirmou Neto.

A 3ª Companhia Regional do BAC é comandada regionalmente pelo capitão Martires e integra o Batalhão de Ações com Cães, comandado pelo tenente-coronel Luciano Pedro Barbosa. A unidade conta com policiais militares e cães treinados para diferentes modalidades de atuação, incluindo localização de drogas, armas e munições.

A nova companhia amplia a estrutura especializada da Polícia Militar disponível no interior do estado e consolida Volta Redonda como ponto estratégico para o atendimento das forças de segurança aos municípios do Sul Fluminense.