Capacitação está oferecendo 60 vagas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Capacitação está oferecendo 60 vagasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 26/08/2026 14:23

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), entra na reta final das inscrições para a 5ª turma do Curso Preparatório do Diploma Cidadão. O projeto é focado na preparação das pessoas com deficiência (PCDs) que desejam conquistar uma vaga no ensino superior, por meio da iniciativa realizada em parceria entre a prefeitura e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase).

De acordo com a SMPD, as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (28), e as aulas do curso terão início no dia 1º de setembro. Elas serão realizadas três vezes por semana, no período da tarde, no Campus Volta Redonda do UGB, no bairro Aterrado.

Segundo a secretaria, estão sendo disponibilizadas 60 vagas, e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://abre.ai/cursodiplomacidadao2026

Washington Uchôa, secretário municipal da Pessoa com Deficiência, convidou os moradores de Volta Redonda com deficiência a se inscreverem no curso.

“Este curso é gratuito e muito bem estruturado, e ajudará você que possui algum tipo de deficiência a se qualificar para prestar os exames de vestibular neste fim de ano. Faça a sua inscrição e aproveite essa oportunidade de se preparar para esta fase tão importante da vida, que são os cursos universitários”, afirmou o secretário.