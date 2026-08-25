Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta Redonda - Foto: Divulgação/Semop

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 25/08/2026 15:09 | Atualizado 25/08/2026 15:10

Volta Redonda - Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda , serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), prenderam na madrugada desta terça-feira (25), um casal (29 e 26 anos) suspeito de praticar um furto a uma farmácia no bairro Aterrado. A rápida prisão foi realizada após denúncia de que a dupla estaria circulando pela região, praticando furtos.

Com base nas características repassadas, os agentes localizaram os suspeitos minutos após o crime, na Avenida Paulo de Frontin. Um deles estava com uma mochila e uma bolsa lateral preta, enquanto o outro transportava uma bicicleta e uma sacola com material de reciclagem. Ao serem indagados pelos agentes, os suspeitos confessaram que haviam acabado de furtar diversos itens de uma farmácia localizada na Avenida Integração, também no bairro Aterrado.

Com o homem e a mulher, os policiais apreenderam diversos produtos de higiene pessoal, como condicionadores, óleos e cremes corporais, além de suplementos alimentares e um alicate. Diante do flagrante, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com todo o material recuperado, à delegacia da Polícia Civil (93ª DP). Na unidade policial, a dupla foi autuada pelo crime de furto e permaneceu presa em flagrante. Até o momento, não obtivemos repostas das defesas.

Serviço suplementar de segurança pública

O Sistema Integrado de Segurança Pública, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e agentes da Semop, atua como um serviço suplementar, sem substituir as atribuições das polícias Militar e Civil, nem da Guarda Municipal. A iniciativa desenvolve o policiamento de proximidade que, por meio de grupos de WhatsApp, realiza rondas em todos os 122 bairros de Volta Redonda. Dessa forma, o programa otimiza os recursos das forças de segurança do município, auxiliando na prevenção e na solução de conflitos e crimes na cidade.