Tecnologia e participação popular, por meio dos canais da Semop, contribuíram para o resultado positivo nas duas ocorrênciasFoto: Divulgação/Semop
Ordem Pública recupera veículo furtado e detém suspeito de furto em Volta Redonda
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Mudança em legislação deve ampliar o número de doadores de sangue em Volta Redonda
Atualização em portaria do Ministério da Saúde passará a valer a partir do fim de setembro e vai beneficiar pacientes atendidos pelo Hemonúcleo do HSJB
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, adquire aparelho de anestesia de alto desempenho
Equipamento é utilizado no atendimento de emergência da unidade, atendendo a uma ampla faixa etária e complexidade clínica
Festival de Capoeira reúne mais de 300 pessoas no Memorial Zumbi, em Volta Redonda
Realizado nesse domingo (16), evento da Sejuv fez parte das comemorações do Mês da Juventude e também do Dia do Capoeirista
31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série reúne grande público na Ilha São João com música, feira e atrações culturais
Evento contou com uma edição especial da Feira da Roça Saberes & Sabores e apresentação do Batera Super Star
Patrulha Maria da Penha amplia atendimento e fiscalização de medidas protetivas em Volta Redonda
Atuação da Guarda Municipal reforça acompanhamento e rede de proteção oferece acolhimento e resposta às vítimas
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