Tecnologia e participação popular, por meio dos canais da Semop, contribuíram para o resultado positivo nas duas ocorrências - Foto: Divulgação/Semop

Tecnologia e participação popular, por meio dos canais da Semop, contribuíram para o resultado positivo nas duas ocorrênciasFoto: Divulgação/Semop

Publicado 17/08/2026 17:49 | Atualizado 17/08/2026 18:00

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda , por meio do Sistema Integrado de Segurança Pública, recuperou um veículo furtado e prendeu em flagrante um homem por furto a uma residência em duas ações distintas. As ocorrências, registradas em São Geraldo e Voldac, destacam o papel da tecnologia e da participação da população no apoio às forças de segurança.

O caso mais recente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17), quando agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública - serviço que reúne policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e servidores da Semop - localizaram, na Rua Crispim Assis Pereira, no bairro São Geraldo, um Ford Fiesta branco que havia sido furtado no distrito de Arrozal, em Piraí, na tarde da última sexta-feira (14).

O veículo foi identificado pelo sistema de leitura de placas da Semop como produto de furto. A informação permitiu o acionamento das equipes, que realizaram buscas e localizaram o automóvel abandonado. O carro estava sem as chaves e a bateria e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foram realizados os procedimentos legais para posterior devolução ao proprietário.

Participação popular ajuda a impedir furto

Em outra ocorrência, registrada na madrugada da última sexta-feira (14), no bairro Voldac, a participação dos moradores foi fundamental para impedir um furto e terminou na prisão de um homem de 27 anos.

Integrantes de um grupo de WhatsApp gerido pela Semop alertaram sobre uma movimentação suspeita nas proximidades de um imóvel na Rua Cleópatra. A partir das informações recebidas, as equipes de segurança foram acionadas. Câmeras particulares chegaram a flagrar o momento da invasão ao imóvel, que está em obras.

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública se deslocaram até o endereço e encontraram um suspeito deixando o local. Com ele foram encontrados um alicate, uma chave de bico, uma faca e cabos elétricos.

Questionado pelos agentes, o homem admitiu que havia acabado de retirar os materiais do imóvel. Ele foi conduzido à 93ª DP, onde permaneceu preso em flagrante por furto. Não recebemos resposta das defesas dos suspeitos