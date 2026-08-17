Evento reuniu grande público na Ilha São JoãoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série reúne grande público na Ilha São João com música, feira e atrações culturais
Evento contou com uma edição especial da Feira da Roça Saberes & Sabores e apresentação do Batera Super Star
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Patrulha Maria da Penha amplia atendimento e fiscalização de medidas protetivas em Volta Redonda
Atuação da Guarda Municipal reforça acompanhamento e rede de proteção oferece acolhimento e resposta às vítimas
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Prefeitura de Volta Redonda inicia entrega de 38 mil pares de tênis para alunos da rede municipal de ensino
Ação atende a um pedido do prefeito Antonio Francisco Neto; estudantes já haviam recebido uniforme e kit de material escolar
Batera Super Star reúne cerca de 100 bateristas em apresentação coletiva no domingo (16) em Volta Redonda
Atração acontece durante o 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série, na Ilha São João
Secretaria da Pessoa com Deficiência abre inscrições para o Curso Preparatório do Diploma Cidadão
Capacitação tem o objetivo de preparar pessoas com deficiência (PCDs) interessadas em prestar vestibular para cursos universitários gratuitos
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