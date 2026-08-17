Evento reuniu grande público na Ilha São João - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Evento reuniu grande público na Ilha São JoãoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 17/08/2026 15:31

Volta Redonda - O 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série movimentou a Ilha São João, em Volta Redonda, nesse fim de semana, reunindo apaixonados por carros, música, gastronomia e cultura. Realizado pelo Clube de Antiguidades Automotivas de O 31º Encontro de Veículos Antigos e Fora de Série movimentou a Ilha São João, em Volta Redonda, nesse fim de semana, reunindo apaixonados por carros, música, gastronomia e cultura. Realizado pelo Clube de Antiguidades Automotivas de Volta Redonda (CAAVR), com apoio da prefeitura, o evento teve entre os destaques da programação uma edição especial da Feira da Roça Saberes & Sabores e o Batera Super Star, considerado o maior encontro de bateristas do Sul Fluminense.

No sábado (15), a Feira da Roça Saberes & Sabores, da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), ocupou as laterais do Pavilhão da Ilha São João, com produtos cultivados por agricultores locais, alimentos produzidos por profissionais da gastronomia e trabalhos confeccionados por artesãos da região.

Outro grande destaque do evento foi o Batera Super Star, que convidou cerca de 100 bateristas para uma apresentação coletiva no domingo (16). Os músicos tocaram juntos sete canções, acompanhados por uma banda no palco, com os vocais sendo revezados entre nomes de destaque da música regional. Antes da apresentação coletiva, o público acompanhou, ainda, o show do baterista Cláudio Infante.

“O Batera Super Star foi um sucesso e passará a fazer parte do calendário cultural anual da cidade”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Para Áurea Ester, de 63 anos, moradora de Barra Mansa, o evento agradou pela variedade de atrações. “Eu achei o evento muito bom. Os bateristas são excelentes, a música é muito boa e a exposição de carros também está muito legal. Me trouxe muitas lembranças. Valeu a pena ter vindo. É um evento muito bom, para todas as idades”, afirmou.

Alice da Silva Guimarães, de 19 anos, moradora do bairro Santa Cruz, também aprovou a programação. “Estou achando muito legal. A gente já está circulando pelo evento, vendo os shows, os carros e tudo está muito bom”, contou.

Já Luiz Fernando Lópes de Almeida, de 37 anos, morador do bairro Colina, levou o próprio carro para participar da exposição e destacou o apoio do município à iniciativa. “É um evento muito legal. Eu trouxe meu carro para expor. As bandas são muito boas. É muito bacana a prefeitura apoiar essa iniciativa”, destacou.

Além da programação cultural e de lazer, o encontro teve entrada solidária, mediante a doação de 2 kg de alimentos. Os produtos arrecadados serão destinados às instituições cadastradas no Banco de Alimentos de Volta Redonda.