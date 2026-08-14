Capacitação, que chega à sua quinta turmaFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Secretaria da Pessoa com Deficiência abre inscrições para o Curso Preparatório do Diploma Cidadão
Capacitação tem o objetivo de preparar pessoas com deficiência (PCDs) interessadas em prestar vestibular para cursos universitários gratuitos
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Orquestra de Cordas de Volta Redonda se apresenta na Igreja Nossa Senhora da Candelária, no Rio de Janeiro
Concerto faz parte da programação da 32ª edição do Rio Cello e reuniu obras de grandes compositores
Programa pioneiro da rede pública de Volta Redonda para diagnóstico do câncer vira referência nacional
Linha de Atenção Oncológica foi premiada na 20ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS e agora integra revista e catálogo que divulgam experiências de sucesso da saúde pública brasileira
Guarda Municipal recupera carro furtado em São Paulo que circulava clonado em Volta Redonda
Veículo foi localizado com apoio da PRF; condutor foi preso em flagrante e também estava com celular roubado e pino de cocaína
Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves se destaca por atendimento especializado e serviços de referência
Com uma estrutura voltada a diferentes perfis de pacientes, a unidade se destaca pela oferta de serviços especializados que são referência no município e na região
Assistência Social de Volta Redonda promove sessões de cinema para jovens do Projeto Novos Horizontes
Atividade vai beneficiar 48 participantes do programa, que trabalha a preparação para o mercado de trabalho
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