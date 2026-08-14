Capacitação, que chega à sua quinta turma - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Capacitação, que chega à sua quinta turmaFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/08/2026 14:52

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de A Prefeitura Municipal de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), abriu inscrições para a 5ª turma do Curso Preparatório do Diploma Cidadão. O projeto oferece preparação para pessoas com deficiência (PCDs) que desejam conquistar uma vaga no ensino superior, por meio da iniciativa realizada em parceria entre a prefeitura e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase).

As aulas terão início no dia 1º de setembro e serão realizadas três vezes por semana, no período da tarde, na sede da SMPD, localizada na Avenida 17 de Julho, 20, bairro Aterrado.

De acordo com a secretaria, estão sendo disponibilizadas 60 vagas e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://abre.ai/cursodiplomacidadao2026.

Washington Uchôa, secretário municipal da Pessoa com Deficiência, afirmou que o curso é uma oportunidade para que as pessoas interessadas em ingressar em um curso universitário possam se preparar melhor para o vestibular, e também adquirir conhecimentos que serão úteis após o acesso à universidade.

“Idealizamos e sempre fortalecemos os conteúdos deste curso para que as pessoas com deficiência consigam se preparar bem para o vestibular. Todos os conhecimentos que serão transmitidos pelos instrutores ajudarão não somente essas pessoas a terem êxito nas provas, mas também, após serem aprovadas, na sequência de suas vidas”, afirmou o secretário.