Atividade vai beneficiar 48 participantes do programa - Foto: Jean Alves/Smas

Atividade vai beneficiar 48 participantes do programaFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 12/08/2026 14:29

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda , por meio do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), promove neste mês sessões de cinema para os participantes do Projeto Novos Horizontes. A primeira atividade aconteceu na segunda-feira (10), no auditório da Smas, no bairro Aterrado, reunindo 13 jovens. A próxima sessão será realizada nesta quinta-feira (13). Ao todo, serão três sessões, com expectativa de atender aproximadamente 48 participantes.

O filme escolhido foi “Michael”, produção que retrata a trajetória de Michael Jackson, um dos maiores nomes da música mundial. A atividade utiliza a história do artista como ponto de partida para estimular reflexões sobre persistência, superação, talento, oportunidades e construção de projetos de vida.

A proposta é proporcionar aos jovens uma experiência cultural que também dialogue com os objetivos do Programa Acessuas Trabalho, ampliando a visão de mundo dos participantes e apresentando novas possibilidades relacionadas ao futuro profissional. Na trajetória de Michael Jackson, a música representou uma oportunidade de transformar sua realidade, tornando-se uma inspiração para trabalhar temas como dedicação, descoberta de talentos e busca por oportunidades.

Segundo a coordenadora do Projeto Novos Horizontes, Letícia Silvério Alves, a sessão de cinema integra um conjunto de atividades voltadas à preparação dos participantes para o mundo do trabalho. “Queremos proporcionar aos jovens experiências que ampliem a visão de mundo e despertem novas perspectivas. O filme traz uma história de persistência e superação e permite conversar sobre sonhos, escolhas e sobre como cada um pode construir o seu próprio caminho. Assim como as visitas técnicas, essa atividade tem como foco apresentar novas possibilidades relacionadas ao mundo do trabalho”, explica Letícia.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, o acesso a novas experiências contribui para que os jovens possam enxergar diferentes possibilidades para o futuro. “O Projeto Novos Horizontes trabalha muito além da preparação para o mercado de trabalho. Queremos oferecer oportunidades para que esses jovens conheçam, experimentem, reflitam e sonhem. A cultura também contribui para ampliar horizontes e mostrar que existem novas possibilidades para o futuro”, destaca Rosane.

Novos Horizontes

O Projeto Novos Horizontes é um projeto da administração pública que tem como base o Programa Acessuas Trabalho, do Governo Federal, com um dos maiores objetivos: preparar e desenvolver jovens e adultos para o mundo do trabalho.

Além das sessões de cinema, os participantes também realizam visitas técnicas e participam de outras atividades que possibilitam o contato com diferentes espaços, profissões e realidades do mercado de trabalho.

A iniciativa busca ampliar o repertório dos participantes e contribuir para a construção de novos projetos de vida, mostrando que conhecer novas possibilidades, desenvolver habilidades e acreditar no próprio potencial também fazem parte da preparação para o futuro.