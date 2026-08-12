Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, por meio do Departamento de Proteção Social Básica (DPB), promove neste mês sessões de cinema para os participantes do Projeto Novos Horizontes. A primeira atividade aconteceu na segunda-feira (10), no auditório da Smas, no bairro Aterrado, reunindo 13 jovens. A próxima sessão será realizada nesta quinta-feira (13). Ao todo, serão três sessões, com expectativa de atender aproximadamente 48 participantes.
O filme escolhido foi “Michael”, produção que retrata a trajetória de Michael Jackson, um dos maiores nomes da música mundial. A atividade utiliza a história do artista como ponto de partida para estimular reflexões sobre persistência, superação, talento, oportunidades e construção de projetos de vida.
A proposta é proporcionar aos jovens uma experiência cultural que também dialogue com os objetivos do Programa Acessuas Trabalho, ampliando a visão de mundo dos participantes e apresentando novas possibilidades relacionadas ao futuro profissional. Na trajetória de Michael Jackson, a música representou uma oportunidade de transformar sua realidade, tornando-se uma inspiração para trabalhar temas como dedicação, descoberta de talentos e busca por oportunidades.
Segundo a coordenadora do Projeto Novos Horizontes, Letícia Silvério Alves, a sessão de cinema integra um conjunto de atividades voltadas à preparação dos participantes para o mundo do trabalho. “Queremos proporcionar aos jovens experiências que ampliem a visão de mundo e despertem novas perspectivas. O filme traz uma história de persistência e superação e permite conversar sobre sonhos, escolhas e sobre como cada um pode construir o seu próprio caminho. Assim como as visitas técnicas, essa atividade tem como foco apresentar novas possibilidades relacionadas ao mundo do trabalho”, explica Letícia.
Para a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, o acesso a novas experiências contribui para que os jovens possam enxergar diferentes possibilidades para o futuro. “O Projeto Novos Horizontes trabalha muito além da preparação para o mercado de trabalho. Queremos oferecer oportunidades para que esses jovens conheçam, experimentem, reflitam e sonhem. A cultura também contribui para ampliar horizontes e mostrar que existem novas possibilidades para o futuro”, destaca Rosane.
Novos Horizontes
O Projeto Novos Horizontes é um projeto da administração pública que tem como base o Programa Acessuas Trabalho, do Governo Federal, com um dos maiores objetivos: preparar e desenvolver jovens e adultos para o mundo do trabalho.
Além das sessões de cinema, os participantes também realizam visitas técnicas e participam de outras atividades que possibilitam o contato com diferentes espaços, profissões e realidades do mercado de trabalho.
A iniciativa busca ampliar o repertório dos participantes e contribuir para a construção de novos projetos de vida, mostrando que conhecer novas possibilidades, desenvolver habilidades e acreditar no próprio potencial também fazem parte da preparação para o futuro.
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