Demanda espontânea representa metade dos registros do Nuai - Foto: Divulgação/Semop

Demanda espontânea representa metade dos registros do NuaiFoto: Divulgação/Semop

Publicado 12/08/2026 13:59

Volta Redonda - O Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na 93ª Delegacia de Polícia Civil de O Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda , registrou 30 atendimentos durante o mês de julho. Do total, 28 foram referentes a novos casos e dois a situações que já estavam sendo acompanhadas pelo equipamento.

A violência psicológica e o abuso financeiro foram as principais formas de violência identificadas no período, com nove registros cada, correspondendo a 30% dos atendimentos. Também foram registrados três casos de violência física, uma ameaça e um caso de abandono. Outras dez ocorrências foram classificadas em situações como injúria, furto, dano ao patrimônio e sobrecarga familiar. O relatório considera que um mesmo idoso pode ter sofrido mais de um tipo de violência.

A procura direta continua tendo papel importante no acesso ao serviço. Dos 30 atendimentos registrados em julho, 15 tiveram origem em demanda espontânea, o equivalente a 50% do total. A 93ª Delegacia de Polícia foi responsável pelo encaminhamento de outros 12 casos. Também houve encaminhamentos da Guarda Municipal, do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e de outros equipamentos da rede. O cenário demonstra que o serviço já é uma referência para idosos e familiares que necessitam de orientação ou enfrentam situações de violação de direitos.

O levantamento mostra ainda que, em parte significativa das ocorrências, a violência ou violação de direitos foi atribuída a pessoas próximas das vítimas. Filhos e cônjuges aparecem com três registros cada, enquanto outros familiares também somaram três casos. Vizinhos foram apontados em duas ocorrências e irmãos em uma. Em oito casos, o agressor era desconhecido.

Além dos atendimentos, o trabalho de acompanhamento realizado pela Patrulha de Proteção ao Idoso permaneceu ativo durante todo o mês. Foram realizadas 93 ligações de monitoramento e 37 visitas. As equipes também fizeram 30 rondas em instituições de longa permanência de idosos e outros equipamentos voltados à terceira idade.

Dos casos atendidos, 16 tiveram registro de ocorrência policial na delegacia. O Nuai também realizou 12 contatos com a rede de proteção e com idosos ao longo do mês. Um caso foi encaminhado para serviços da rede, enquanto dois atendimentos chegaram ao núcleo por meio de encaminhamentos de equipamentos como Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas, Secretaria de Saúde, Furban-VR (Fundo Comunitário Volta Redonda), Defensoria Pública e Procon (Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor).

O trabalho desenvolvido pelo Nuai integra a rede de proteção à pessoa idosa de Volta Redonda, reunindo ações de acolhimento, orientação, acompanhamento e encaminhamento de casos de violência ou violação de direitos. A atuação também busca fortalecer a prevenção e ampliar o conhecimento dos idosos e de seus familiares sobre os canais disponíveis para buscar ajuda.

Proteção e prevenção

Além do atendimento individualizado, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) mantém ações de conscientização voltadas à população idosa, com orientações sobre direitos, formas de violência e mecanismos de denúncia.

A participação da população é fundamental para identificar situações que muitas vezes permanecem dentro do ambiente familiar ou são praticadas por pessoas próximas às vítimas. Por isso, familiares, vizinhos e demais pessoas que tenham conhecimento de uma situação de violência devem procurar os canais da rede de proteção.

As denúncias de violações de direitos ou violência contra idosos podem ser feitas pelo número 197 (Nuai, na Polícia Civil – 93ª DP); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania).

Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).