Programação da prefeitura reúne reflexão, histórias de superação, cultura, lazer e convivência - Foto: Clara Preta/Smas

Programação da prefeitura reúne reflexão, histórias de superação, cultura, lazer e convivênciaFoto: Clara Preta/Smas

Publicado 11/08/2026 17:08

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), realizou nesta terça-feira (11) uma Tarde de Jogos no Centro POP Uhady Nasr, dando continuidade à programação especial em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua (19/8). A atividade contou com ações recreativas e campeonato de dama, proporcionando momentos de descontração, integração e convivência entre os usuários.

A programação segue nesta quarta-feira (12), em parceria com o Gacemss, com uma sessão de cinema para os usuários, exibindo o filme “Minha Mãe é uma Peça”. Na quinta-feira (13), será realizada uma Tarde Cultural, com atividades de integração e manifestações culturais, incluindo capoeira.

A programação teve início na primeira semana de agosto, com ações voltadas à reflexão sobre a situação de rua, os vínculos familiares e comunitários e as possibilidades de superação, e será encerrada no dia 19 com a tradicional Gincana Pop.

De acordo com a coordenadora do Centro POP, Bianca Viana, a proposta é marcar a data de forma acolhedora, valorizando não apenas a luta e a resistência da população em situação de rua, mas também o direito ao lazer, à cultura e à convivência.

“Encerraremos as atividades no dia que marca a luta da população em situação de rua com a nossa gincana, que já acontece anualmente e proporciona um momento de recreação e convivência entre usuários e trabalhadores. Acreditamos que nossa responsabilidade também é vivenciar com eles a experiência de coletividade, se enxergar no outro e construir coletivamente forças para superação da rua. Este ano, buscamos trabalhar durante todo o mês não apenas a importância da luta e da resistência, mas também as possibilidades que cada pessoa tem para transformar sua trajetória”, destacou a coordenadora.

Reflexão e histórias de superação

Nos dias 3 e 4 de agosto, os usuários acompanharam a minissérie “Os Quatro da Candelária”, que apresenta a história de crianças e adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro no período da chacina da Candelária.

No dia 5, foi exibido um documentário com histórias de superação, seguido de uma roda de conversa com os participantes. A atividade buscou estimular reflexões sobre diferentes trajetórias e possibilidades de transformação.

Já no dia 6, o Centro POP recebeu uma pessoa que já vivenciou a situação de rua no município de Volta Redonda, foi usuário do Centro POP e conseguiu superar a situação de rua. Atualmente com moradia e trabalho, o convidado compartilhou sua experiência, relatando as dificuldades enfrentadas e a importância de aproveitar as oportunidades para romper com a situação de vulnerabilidade.

“A primeira semana foi pensada para trazer reflexão e mostrar possibilidades. Em alguns momentos, as pessoas que se encontram em situação de rua acreditam que suas experiências são individuais, mas infelizmente as vulnerabilidades atravessam as vidas das pessoas de forma coletiva. Quando apresentamos outras histórias e experiências, conseguimos mostrar que existem caminhos e possibilidades de superação”, ressaltou a coordenadora.

As atividades desta semana têm como foco o acesso à cultura e ao lazer, ampliando as experiências oferecidas aos usuários dos serviços.

“É importante trabalhar as reflexões, fortalecer as potencialidades e mostrar possibilidades, mas também precisamos garantir que essas pessoas tenham acesso à cultura e ao lazer. Não queremos que toda atividade seja sempre uma palestra ou uma reflexão. Uma sessão de cinema, um jogo ou uma atividade cultural também são formas de romper barreiras e mostrar que a população em situação de rua tem direito a ocupar esses espaços”, explicou Bianca Viana.

Encerramento

O encerramento da programação está previsto para o dia 19, com a tradicional Gincana Pop. A atividade reunirá usuários e trabalhadores dos serviços em uma manhã de recreação, integração e convivência. Após a gincana, será realizado um almoço de encerramento.

A programação é desenvolvida de forma integrada pelas equipes do Centro POP Uhady Nasr, da Casa de Passagem Demétrio Rodrigues, do Abrigo Municipal Seu Nadim e do Serviço Especializado de Abordagem Social.

Para a diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES), Mariana Pimenta, as atividades contribuem para ampliar o olhar sobre a população em situação de rua e reforçam a importância de um atendimento que considere as diferentes necessidades dos usuários.

“Quando promovemos atividades como essas, conseguimos trabalhar diferentes aspectos da vida dos usuários, criando espaços de escuta, convivência e reflexão. É importante que o atendimento considere não apenas as vulnerabilidades, mas também as potencialidades e os direitos de cada pessoa, ajudando a construir caminhos e novas perspectivas”, afirmou Mariana.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Rosana Marques, a programação reforça o compromisso da Prefeitura de Volta Redonda com uma política pública de assistência social pautada no acolhimento e na garantia de direitos.

“A população em situação de rua precisa ser vista com respeito, dignidade e como cidadã de direitos. Nosso trabalho é garantir acolhimento, orientação e acesso às políticas públicas, mas também proporcionar espaços de convivência, cultura, lazer e reflexão. Cada pessoa tem uma história e potencialidades que precisam ser reconhecidas e valorizadas”, destacou Rosana.