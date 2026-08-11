Responsáveis poderão escolher escolas de preferência e consultar posição na lista de espera a partir de 1º de setembro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Responsáveis poderão escolher escolas de preferência e consultar posição na lista de espera a partir de 1º de setembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 11/08/2026 15:12

Volta Redonda - A Prefeitura de A Prefeitura de Volta Redonda , por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), terá novidades nas inscrições para a Chamada Escolar 2027 para a Educação Infantil e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O período de inscrições vai de 1º a 30 de setembro.

A principal novidade deste ano é que os responsáveis poderão indicar até cinco escolas de preferência no momento da inscrição. Caso a escolha não seja preenchida por completo, o sistema fará o direcionamento de acordo com a disponibilidade de vagas.

Outra novidade é que os responsáveis terão acesso a sua posição na lista de espera, quando houver, garantindo mais transparência ao processo.

Caso o estudante não seja direcionado para a escola de primeira opção, deverá efetuar a matrícula na unidade para a qual foi encaminhado e, posteriormente, solicitar transferência. Nessa situação, ele será incluído na lista de espera da escola escolhida como primeira opção e poderá acompanhar sua colocação.

O acesso à Chamada Escolar permanece o mesmo dos anos anteriores. Basta acessar, a partir de 1º de setembro, o link https://chamadaescolar.voltaredonda.rj.gov.br/ e preencher o cadastro com os documentos exigidos.

Educação Infantil

Para a Educação Infantil, poderão ser inscritas crianças para creche, nascidas entre 1º de abril de 2023 e 30 de novembro de 2026, e para a pré-escola, nascidas entre 1º de abril de 2021 e 31 de março de 2023.

No momento da inscrição, será necessário apresentar o número do NIS (Número de Identificação Social), certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e CPF do responsável e do aluno.

EJA

Já para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), os candidatos deverão apresentar certidão de nascimento ou documento de identidade (RG) e comprovante de residência. A rede municipal oferece gratuitamente aos estudantes da modalidade: uniforme, material escolar, cartão para passagem e merenda escolar.

Em caso de dúvidas, os responsáveis poderão procurar a unidade escolar mais próxima ou a Secretaria Municipal de Educação para obter orientações sobre a Chamada Escolar.

“Estamos buscando aprimorar cada vez mais o processo da Chamada Escolar, tornando a inscrição mais transparente, acessível e organizada para as famílias. A possibilidade de indicar até cinco escolas de preferência e acompanhar a posição na lista de espera são avanços importantes, porque dão mais autonomia aos responsáveis e permitem que eles tenham maior clareza sobre o andamento da solicitação. Nosso objetivo é garantir que o processo seja realizado de forma segura e eficiente, facilitando o acesso das crianças, dos jovens e adultos às vagas da rede municipal de ensino”, destacou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.