Responsáveis poderão escolher escolas de preferência e consultar posição na lista de espera a partir de 1º de setembroFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
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