Doses estão disponíveis para crianças entre 10 e 14 anosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 15:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), convoca todos os pais ou responsáveis para procurarem a unidade da Atenção Primária à Saúde mais próxima da residência para fazer a verificação do estado vacinal da criança e do adolescente. E, caso necessário, fazer a atualização da caderneta. Devido a sazonalidade da doença, é indicada a priorização da vacinação contra a dengue, disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF) para crianças e adolescentes com 10 até 14 anos de idade.

"É importante que os pais e responsáveis tenham consciência da importância da vacinação, que visa diminuir, mitigar o risco de adoecimento das crianças e adolescentes frente às doenças imunopreveníveis”, afirmou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, alertando que, por conta da queda na cobertura vacinal observada ao longo dos últimos anos, há registro da reintrodução de algumas doenças como o sarampo, por exemplo. “Vacinas salvam vidas. É muito importante a adesão”, reforçou.

Vacina contra a dengue

Os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação, CPF ou cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) da criança ou do adolescente. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A segunda dose pode ser aplicada na mesma unidade do primeiro atendimento. Uma observação importante é que a pessoa que teve dengue há menos de seis meses deve aguardar para se vacinar.

Outras vacinas

As unidades da Atenção Primária à Saúde também disponibilizam doses de outras vacinas como a Antirrábica; BCG, que previne contra as formas graves da tuberculose; DTP de prevenção à difteria, tétano e coqueluche; Meningocócica C, que previne a meningite; Pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, meningite por Haemophilus influenzae tipo b e poliomielite; Pneumocócica 10, que previne doenças graves (pneumonia, meningite, otite) em crianças, causadas por dez sorotipos de pneumococos; Triviral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola; além das vacinas contra febre amarela, hepatite B, poliomielite e rotavírus.

Todas essas vacinas estão disponíveis nas UBSs e UBSFs de Volta Redonda. Basta procurar a unidade mais próxima de casa e seguir as orientações. Caso queira buscar por uma vacina específica, também é possível acessando o link: https://docs.google.com/document/d/1qtKXzF5rr-8lvpq-TUGUEwbpGUJzDioa/edit?usp=sharing&ouid=117894466525820916922&rtpof=true&sd=true.