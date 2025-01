Polo do Cederj será no Colégio Getúlio Vargas - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Polo do Cederj será no Colégio Getúlio VargasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 12:01

Volta Redonda - O Polo Cederj de Volta Redonda, que funcionava no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), passa, a partir deste ano, a oferecer os cursos superiores a distância e semipresencial em um novo espaço: no terceiro andar do Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Laranjal (Rua 154, nº 783). O espaço do colégio passou por reforma realizada pela prefeitura, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), para se adequar e receber os estudantes.

De acordo com o Furban, foi feita reforma e adequação de todo o terceiro andar, incluindo novas instalações de ventilação, elétrica e de rede de informática, além de banheiros com acessibilidade. O local conta agora com uma biblioteca; quatro salas de informática; salas de Matemática, Pedagogia e de Administração Pública; quatro laboratórios – dois de Física e dois de Biologia; áreas administrativa e de tutoria; refeitório para professores.

“Com esse novo espaço, a capacidade de atendimento para as tutorias presenciais aumenta bastante, possibilitando a abertura de novos cursos no polo de Volta Redonda. Com um número maior de salas, não teremos mais tutorias na segunda-feira, possibilitando uma concentração maior de tutorias no mesmo dia, reduzindo o número de vezes que o aluno precisa ir ao polo, garantindo uma frequência maior nas tutorias presenciais”, explicou Neusa Magali de Carvalho Gonçalves, diretora-coordenadora do Polo Cederj/UAB (Universidade Aberta do Brasil).

De acordo com a Fevre, a vinda do Polo do Cederj para o Getúlio Vargas não altera o funcionamento do colégio, inclusive pelas aulas presenciais do Cederj acontecerem no período noturno e aos sábados, diferente do horário de funcionamento da unidade da rede municipal.

Além do compartilhamento de salas de aula entre o Polo Cederj e o colégio, incluindo o laboratório de ciências, o terceiro andar do colégio vai abrigar ainda o laboratório de enfermagem da Faetec, que também fará uso das salas de aula.

“O Colégio Getúlio Vargas já é tradicional em Volta Redonda, integrado à sede da Fevre, e agora abriga mais uma unidade de educação, já que a Faetec utiliza o espaço da escola para ministrar curso técnico. É uma integração importante e que vai beneficiar o corpo estudantil de várias formas”, afirmou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.

Consórcio Cederj

O Consórcio Cederj foi criado em 2000, com a finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade na modalidade Educação a Distância (EaD). Reúne, por meio de acordo de cooperação técnica, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (SECTI) e da Fundação Cecierj, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro.