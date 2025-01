Primeiro semáforo começou a ser instalado na Rua Santa Alzira, no bairro Niterói, na esquina com a Avenida Sávio Gama, localizada no Retiro - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 29/01/2025 11:59

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), começou a instalação de semáforos inteligentes em regiões da cidade. A medida prevê a modernização da sinalização com o objetivo de melhorar a fluidez no trânsito, principalmente nas vias públicas onde ocorre maior circulação de veículos, pedestres e do transporte público.

Segundo a STMU, Volta Redonda terá 33 novos semáforos inteligentes nos principais centros comerciais localizados nos bairros Aterrado, Niterói, Retiro e Vila Santa Cecília. Sendo que 10 serão implantados em novos cruzamentos e os demais 23 transformados para integrar o novo sistema.

O primeiro começou a ser instalado na última semana na Rua Santa Alzira, no bairro Niterói, na esquina com a Avenida Sávio Gama, localizada no Retiro. A previsão é que em quatro meses o novo sistema comece a operar nesse trecho.

"Os semáforos inteligentes terão câmeras, sensores e algoritmos para monitorar o tráfego em tempo real de acordo com as condições das vias em cada momento. A iniciativa vai beneficiar os motoristas, motociclistas e usuários do transporte público com redução no tempo de viagem, no horário de pico noturno e ainda redução no tempo de espera, por exemplo”, citou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Paralelo à modernização do sistema, os demais semáforos existentes no município estão sendo revitalizados. Em toda a cidade, são no total 88 cruzamentos semaforizados. Com os 33 novos semáforos inteligentes, que serão instalados em 10 pontos diferentes, Volta Redonda vai contar com 98.

"Todos os cruzamentos semaforizados já estão recebendo revitalização que inclui troca de cabeamento, novas lâmpadas de LED e infraestrutura, como a pintura dos equipamentos. Os semáforos na região da Vila Santa Cecília e na Avenida Paulo de Frontin (Aterrado) foram ajustados com essas melhorias”, disse Paulo Barenco, acrescentando que esses semáforos serão interligados com os de sistema de inteligência.

Semáforos inteligentes

O secretário mencionou alguns locais que receberão os novos semáforos: no Aterrado, as avenidas Lucas Evangelista e 7 de Setembro; no Niterói, a Rua Santa Alzira; Retiro, nas avenidas Sávio Gama e Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio; e na Vila Santa Cecília, a Avenida dos Trabalhadores, Avenida Nelson dos Santos Gonçalves e a Rua 16.

"O novo sistema está sendo implantado juntamente com a EPD-VR (Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda) e terá uma central de controle de tráfego WEB, servidor de aplicação, de comunicação, de banco de dados e infraestrutura na nuvem, que são fundamentais para o funcionamento dessa modernização”, finalizou Barenco.