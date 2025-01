Foco das remoções é a segurança - Foto: Divulgação/Semop

Foco das remoções é a segurança

Publicado 28/01/2025 11:39

Volta Redonda - O número de veículos em estado de abandono e removidos das ruas de Volta Redonda caiu em 2024, em comparação com o ano retrasado. Em 2023, foram 115 veículos removidos e encaminhados ao depósito público municipal, enquanto no ano passado foram 80. A queda de 30%, segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, se dá pelas condições oferecidas aos proprietários, já que sem custos eles podem levar os veículos para um local seguro e coberto, desde que seja em Volta Redonda.

"Sempre oportunizamos que esses veículos em estado de abandono sejam levados para um lugar seguro e coberto, visando as questões de segurança e saúde pública. Inclusive cedemos o guincho da Guarda Municipal para que possam ser deixados em um local com segurança e sem custo nenhum, desde que seja em Volta Redonda. Esses 80 veículos levados ao depósito público municipal representam cerca de 5% das denúncias que recebemos, a maior parte conseguimos resolver de forma harmônica, sem precisar fazer a remoção”, esclareceu Coronel Henrique.

Ainda de acordo com o secretário de Ordem Pública, as remoções têm como foco principal a segurança primária, que consiste em reduzir as condições propícias ao delito e a sensação de insegurança.

Um carro abandonado pode servir para atos ilícitos, gerando uma sensação de insegurança, bem como um problema de saúde pública. Acreditamos que a melhor solução é a harmônica, por isso, antes da remoção realizamos a notificação do proprietário e ele tem um prazo para fazer a retirada”, frisou Coronel Henrique.

As remoções de veículos em estado de abandono das ruas de Volta Redonda são amparadas pelo Decreto Municipal 15.601/19, Código Civil Brasileiro e CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Denúncias podem ser feitas pelo 153, da Guarda Municipal, ou 156, da Central de Atendimento Único (CAU).