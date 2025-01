As inscrições encerram na próxima quinta-feira, dia 30 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 28/01/2025 10:25

Volta Redonda - Encerram nesta quinta-feira (30) as inscrições para o curso Capacitar Hotelaria e Serviços, ofertado pela Fundação CSN em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda. O objetivo da capacitação é criar e desenvolver condições para a inserção, reinserção e permanência de jovens no mercado de trabalho. Os aprovados participam do curso nos hotéis-escola Bela Vista, na Rua 19-A, nº 635, bairro Bela Vista; e Vila Business, localizado na Rua 33, Vila Santa Cecília.

As aulas são gratuitas e a Fundação CSN garante benefícios como vale-transporte – cartão de passagem para as atividades do Projeto Capacitar Hotelaria e Serviços; uniforme completo com calça, camisa, tênis, crachá e EPI (Equipamento de Proteção Individual); alimentação durante as atividades; e seguro contra acidentes.

Podem participar moradores de Volta Redonda que atendam aos seguintes requisitos: jovens em situação de vulnerabilidade social e/ou risco social, com idade entre 16 e 29 anos, que tenham completado o Ensino Fundamental na rede pública; além de ter completado ou estar matriculado no Ensino Médio também na rede pública.

Inscrições

Os interessados podem realizar a pré-inscrição pela internet no link: https://qr.link/neoRqO. No momento de preenchimento do formulário da matrícula, o candidato escolhe o curso, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Em seguida o jovem deve procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo de onde mora e pedir a ficha de matrícula oficial.

O próximo passo é entregar os documentos pessoais e a ficha de matrícula oficial, presencialmente, na sede do curso Capacitar Hotelaria e Serviços (Rua 19-A, nº 635, no Bela Vista).

Capacitação

Em seis meses de curso, de fevereiro a agosto de 2025, serão oferecidas aulas teóricas, de orientação profissional e oficinas de capacitação nas áreas de atendimento ao cliente, reserva, recepção, governança, garçom, bar, auxiliar de cozinha, higiene e manipulação de alimentos, eventos, manutenção preventiva, empreendedorismo, direitos e deveres do trabalhador e trabalho seguro.