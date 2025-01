Obras tem inicio na próxima segunda-feira, dia 3 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 27/01/2025 14:00

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, após autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e assinatura de Contrato de Permissão Especial de Uso da faixa de domínio da concessionária K-Infra (que administra a BR-393), emitiu Ordem de Serviço para a implantação do novo trevo de acesso ao bairro Santo Agostinho. O trabalho, que será executado pela empresa Luquip Terraplenagem Ltda., e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), inicia na próxima segunda-feira, dia 3, no quilômetro 283 da Rodovia Lúcio Meira.

"Essa é mais uma obra para melhorar a mobilidade urbana no nosso município. O novo trevo atende a pedido dos moradores e comerciantes do bairro para facilitar a entrada e saída do Santo Agostinho. Por se tratar de uma rodovia federal, precisamos de autorização da ANTT e liberação da concessionária responsável. Agora, está tudo resolvido e a empresa já pode começar o serviço”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco, afirmou que não haverá interrupção do tráfego durante a construção do novo trevo. “Na segunda, o local vai receber placa de sinalização, indicando os desvios para os motoristas”, falou Barenco, acrescentando que a intervenção, além de beneficiar os moradores do Santo Agostinho, vai melhorar o fluxo de veículos na rodovia, que liga os estados de São Paulo, Espírito Santo e Bahia.

De acordo com o empresário Guilherme Reis, da Luquip Terraplenagem, a implantação do novo trevo de acesso ao Santo Agostinho está prevista para acontecer em quatro meses de obra. “Na próxima segunda, 3, iniciamos a topografia do terreno e a mobilização dos equipamentos. A possibilidade de utilizar uma instalação já existente no local como canteiro de obras também vai evitar maiores transtornos aos motoristas”, disse Guilherme.

O dia para o início do trabalho para construção do trevo foi definido durante reunião na manhã desta segunda-feira, 27, no gabinete do prefeito Neto, que contou ainda com a presença do assessor da prefeitura, Francisco Sertã, e do engenheiro da Luquip, Alberto Moraes, que ficará responsável pela obra.

Homenagem

O novo trevo de acesso ao Santo Agostinho levará o nome de Romeu Cezar de Almeida, que é pai do vereador de Volta Redonda, Rodrigo Furtado. A lei municipal que homenageia o Sr. Romeu, morador antigo do bairro, onde ainda moram os familiares, é de autoria do então vereador Jorginho Fuede, que hoje está à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).