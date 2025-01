Chuvas fortes provocaram quedas de árvore - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/01/2025 16:54

Volta Redonda - Volta Redonda registrou uma forte chuva na cidade no último sábado, 25. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 35 milímetros por toda a cidade. Em decorrência das fortes chuvas, foram registradas seis quedas de árvore e quatro pontos de alagamento.

Com as quedas de árvore, tivemos interdições pela cidade. O acesso ao bairro Vila Americana, pela Radial Leste, ficou bloqueado. Também no bairro Voldac, um carro foi atingido, e no Retiro, um poste sofreu danos. Equipes da prefeitura estiveram nos locais para remoção.

A Avenida Amaral Peixoto ficou alagada após o entupimento de um bueiro logo após o viaduto.

Para acionar a Defesa Civil, basta discar o número 199.