Capacitação foi realizada pelo SebraeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/01/2025 13:02

Volta Redonda - Instrutores do Programa de Inclusão Produtiva, da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, participaram nesta semana de uma capacitação realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em sua sede no bairro Aterrado.

O coordenador do Programa de Inclusão Produtiva, Rafael Malachine, explicou que firmar parcerias, como essa com o Sebrae, fortalece a estratégia da administração municipal de capacitar os profissionais da assistência social do município.

“O conhecimento adquirido através dessas palestras e capacitações reflete no trabalho deles, no final todos ganham. Tanto os profissionais que ficam cada vez mais capacitados, como os usuários que recebem instruções de qualidade”, destacou o coordenador.

A consultora do Sebrae, Renata Alarcão, comentou que a capacitação tem como objetivo despertar a motivação e resiliência através da inteligência emocional.

“Lidar com pessoas nem sempre é fácil. As pessoas trazem comportamento e vivências diferentes. Uma das nossas oficinas foi para ensinar os pilares da inteligência emocional, mostrar como surgem a emoção e os sentimentos e como as pessoas podem fazer para transformar essas sensações. A fim de despertar nos outros o que elas têm de melhor e, com isso, transformar a nossa cidade através do trabalho delas”, ressaltou.

O analista do Sebrae no Médio Paraíba, Hugo Dias, destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

“Essa parceria já é um sucesso. É muito importante capacitar as pessoas, principalmente nessas habilidades emocionais, uma vez que a parte técnica a maioria já tem. A parte emocional sempre fica no segundo plano e estamos aproveitando esse momento para abordar esse tema sobre resiliência e motivação”, disse o analista.

A instrutora de manicure e cabelereira, Deiva dos Santos de Aragão, enfatizou que o curso foi muito importante e que vai facilitar o convívio com outras pessoas.

“O curso foi maravilhoso. Essa parceria com o Sebrae nos possibilita a aprender sempre, estou estimulada para iniciar nossa jornada este ano”, finalizou a instrutora.