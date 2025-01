Homem foi detido na Avenida Amaral Peixoto, no Centro - Foto: Divulgação/Semop

Volta Redonda - Mais um foragido da Justiça foi preso em Volta Redonda com o uso do sistema de reconhecimento facial. O homem de 31 anos foi detido nessa quinta-feira, 23, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, por agentes da “Operação Segurança Presente”, uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

O homem foi detido saindo de uma loja de calçados, após ser reconhecido pelas câmeras de reconhecimento facial, que funcionam através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Um alerta foi emitido e os agentes da Operação Segurança Presente em patrulhamento conseguiram abordá-lo. O suspeito, que estava na companhia de uma mulher e uma criança de colo, foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto e ele permaneceu preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou que a tecnologia de reconhecimento facial torna as forças de segurança mais assertivas, com menos efeitos colaterais em suas abordagens.

“É importante destacar que o detido não estava cometendo um crime ou tendo uma conduta suspeita no momento da abordagem, ele estava andando nas ruas como qualquer outro morador. Então graças ao sistema de reconhecimento facial, aliado ao monitoramento da cidade, foi possível identificar e detê-lo, possibilitando que a pendência criminal pudesse ser cumprida”, disse Coronel Henrique, destacando a integração entre as forças de segurança: Ordem Pública (Semop), “Operação Segurança Presente”, Guarda Municipal (GMVR), Polícia Militar e Polícia Civil.

“Temos avançado muito na segurança pública, através do investimento, da integração entre as forças e a participação da sociedade. Estamos no caminho certo para tornar Volta Redonda cada vez mais segura”, concluiu o secretário.

A tecnologia de reconhecimento facial funciona desde meados de novembro do ano passado em Volta Redonda. Nesse período,18 procurados pela Justiça foram presos por crimes como: associação e tráfico de drogas, homicídio e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Pioneirismo na segurança pública

Volta Redonda é a primeira cidade no estado, depois da capital, a contar com a tecnologia de reconhecimento facial. O sistema no município funciona através do Ciosp e as imagens captadas por câmeras de monitoramento da prefeitura são cruzadas com um banco de dados da Polícia Civil, que contém informações sobre pessoas procuradas pela Justiça. A partir desse cruzamento de dados, o policial em patrulhamento é alertado e faz a abordagem, conduzindo o suspeito para a delegacia de polícia.

A execução do sistema de reconhecimento facial ocorre graças a uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado, através de uma cooperação entre a Secretaria de Ordem Pública e o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.