O caso foi registrado pela 93ªDP de Volta RedondaFoto: Internet

Publicado 24/01/2025 12:08

Volta Redonda - Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, o crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 24, por volta de 1h.

De acordo com a Polícia Militar, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e acabou por constatar o óbito.

A PM ainda informou que testemunhas disseram avistar um carro preto que teria parado e suspeitos desceram, atirando na vítima. Uma equipe da perícia esteve no local para cooperar com as investigações.

O caso foi registrado pela 93ªDP de Volta redonda, e até o momento, ninguém foi preso.