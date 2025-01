Primatas se refrescam com picolé de frutas na tarde desta quinta-feira - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/01/2025 21:10

Volta Redonda - Os primatas hospedados no Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) tiveram nesta quinta-feira, dia 23, uma tarde refrescante, apesar da máxima de 33ºC registrada no município. É que a equipe de biólogos e médicos veterinários preparam uma sobremesa especial: um picolé de frutas, no sabor melancia.

De acordo com o diretor do Zoo-VR, biólogo Jadiel Teixeira, a atividade faz parte da rotina de enriquecimento ambiental e sensorial dos animais. Devido as altas temperaturas, o objetivo principal é refrescá-los e fazer com que eles consumam mais água nesse período.

“Além de refrescar e hidratar os animais por causa desse período de calor intenso que a gente está vivendo nesta semana, o picolé também é uma forma de enriquecimento ambiental que a gente usa para distrair o animal, para ele ocupar mais espaço no recinto e ficar menos tempo ocioso”, explicou Jadiel.

O diretor do Zoológico Municipal também comentou que o picolé de frutas é totalmente natural e nutritivo.

“O picolé não tem nada de artificial, é feito com as frutas da dieta dos animais e em alguns momentos a gente suplementa também com vitaminas. Além de hidratar e refrescar, o picolé acaba sendo um complemento alimentar”, finalizou.