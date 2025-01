Publicado 23/01/2025 15:53

Volta Redonda - Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, 23, por invadir e roubar uma agência bancária no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria invadido o banco pela janela do segundo andar. Um funcionário do banco que abriu a agência ouviu o alarme e se deparou com o suspeito.

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos com o homem diversos cartões de banco, chaves, duas mochilas, dois celulares e dois notebooks. Também foi informado que o suspeito tem anotações por receptação e roubo.

O homem foi encaminhado para a 93ª DP de Volta Redonda.