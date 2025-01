Matrículas vão até o dia 03 de fevereiro - Foto: Arquivo/Instituto Dagaz

Publicado 22/01/2025 18:55

Volta Redonda - Instituto Dagaz está com inscrições abertas até o dia 03 de fevereiro para as modalidades culturais, esportivas e artísticas do Condomínio Cultural 2025. A novidade deste ano é que, além das modalidades que o Dagaz já oferece como: balé, teatro, aula de violão, capoeira, circo, futsal, hip hop e expressão corporal, haverá três novas modalidades oferecidas, são elas: Rugby, basquete 3x3 e futvôlei.

A realização é do Instituto Dagaz em parceria com Ministério da Cultura e as Secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa, Esporte e Lazer do Rio Estado de Educação e a direção do CIEP 299. O projeto conta com o patrocínio da Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS) e da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Rouanet; Leis de Incentivo à Cultura e Esporte do Estado do Rio de Janeiro

“Durante o ano, além das aulas nas modalidades que escolherem, os alunos terão oportunidade de participar de torneios, campeonatos, de viagens culturais e esportivas. Todas as oficinas e atividades são gratuitas e acontecem de segunda a sexta-feira, no contra-turno escolar” explica Marinez Fernandes, Gestora do Instituto Dagaz.

Sobre o Instituto Dagaz

O Instituto Dagaz é uma associação sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social. Com mais de 20 anos de atuação na área cultural, educacional e esportiva, seus projetos são fundamentais para transformar a vida de pessoas que não têm acesso aos serviços públicos básicos e à garantia dos Direitos Humanos.

Atualmente, o Instituto beneficia mais de 8 mil pessoas, direta e indiretamente, por meio de cursos e atividades sistemáticas que promovem inclusão e cidadania.

Quem pode se matricular

As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Instituto Dagaz, localizada no CIEP 299 – Condomínio Cultural, na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, bairro Santo Agostinho. Os documentos necessários são: Identidade, CPF do responsável e da criança, além de um comprovante de residência. O número de matrículas será limitado.

Balé - 3 a 17 anos / Teatro - 8 a 17 aos / Circo - 12 a 17 anos/ Futsal - 3 a 17 anos / Violão- crianças acima de 08 anos e adultos/ Capoeira - crianças acima de 03 anos e terceira idade / Basquete - 8 a17 anos / Rugby - 8 a 17 anos / Futevôlei – 7 a 17 anos

Matrícula de segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 17h

Segundo a assistente social do Instituto Dagaz, Juliana Silva, para participar das atividades gratuitas há a exigência de frequência, dedicação, comprometimento, e, para os alunos, comprovação de matrícula na rede de ensino (quem estiver em idade escolar) e no ato da inscrição o responsável preenche um questionário socioeconômico.

Para maiores informações, entre em contato pelo telefone: (24) 3013-0519 ou acesse www.institutodagaz.com.br.

Projetos Itinerantes

Neste mês, o Instituto Dagaz também retoma seus projetos itinerantes, como o Cinestesia às Margens, que leva cinema para escolas e comunidades dos municípios do Sul Fluminense — incluindo Piraí, Pinheiral, Quatis, Porto Real, Mendes, Itatiaia, Volta Redonda, Vassouras e Barra do Pirai. Além disso, a Livrocleta Dagaz levará livros, contação de histórias e sonhos para as comunidades. As apresentações ocorrerão durante todo o ano.

As escolas e entidades interessadas podem fazer o agendamento com o Instituto Dagaz.