Colônia de férias acontece do dia 27 à 31 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Colônia de férias acontece do dia 27 à 31Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 22/01/2025 15:27

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está com inscrições abertas para a Colônia de Férias de Verão 2025. Os interessados devem procurar. até esta sexta-feira, 24, um dos 11 locais que vão receber as crianças e adolescentes dos seis aos 14 anos.

A Colônia de Férias acontece na próxima semana, do dia 27 ao 31, nos ginásios poliesportivos dos bairros Santa Cruz, Santo Agostinho, Retiro, Açude, Siderlândia, 249, Jardim Vila Rica, Três Poços, Roma, São Geraldo e no campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

De acordo com a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, os locais que vão sediar a Colônia de Férias foram escolhidos estrategicamente para atender moradores de toda a cidade.

“As inscrições podem ser feitas das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no próprio ginásio em que a criança ou adolescente deseja participar das atividades. É necessário apresentar um documento de identidade do menor e a assinatura de um responsável”, avisou Rose.

Entre as atividades estão programadas recreação, gincanas, oficinas de dança e de lutas, jogos de tabuleiros, além de passeios ao Parque Aquático Municipal, na Ilha São João. Os participantes também vão receber lanche todos os dias da Colônia de Férias.

“Preparamos uma semana de muita diversão para a última semana das férias escolares. A ‘Colônia’ vai proporcionar prática esportiva e integração social. É uma ótima oportunidade de brincar com os amigos e fazer novas amizades. Venham participar com a gente!”, convidou Rose.