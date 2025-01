Reunião para ações durante a Semana da Juventude Empreendedora - Fotos: Secom/PMVR

Reunião para ações durante a Semana da Juventude EmpreendedoraFotos: Secom/PMVR

Publicado 21/01/2025 16:31

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda e a CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) do município firmaram parceria para ações durante a Semana da Juventude Empreendedora no município, que acontece no próximo mês de maio. Durante reunião entre a equipe da Sejuv e da entidade, nessa segunda-feira, 20, foram abordados temas como capacitação profissional, mercado de trabalho e palestras educativas voltadas para os jovens.

Estavam entre os temas discutidos no encontro o projeto de capacitação de mão de obra com a Junta de Serviço Militar; a possibilidade de a CDL absorver os jovens para ocupar vagas de emprego ofertadas pelas empresas associadas à entidade, principalmente os provenientes de cursos profissionalizantes gratuitos; e a programação de oficinas nas escolas, onde parceiros da CDL farão palestras para os alunos para incentivar o empreendedorismo e orientar sobre etiqueta no ambiente de trabalho.

“Ainda conversamos sobre o agendamento de visitas de escolas a empresas associadas à CDL para promover o intercâmbio entre jovens estudantes e possíveis empregadores dessa mão de obra”, disse o secretário da Juventude de Volta Redonda, Munir Francisco Filho, lembrando que este foi o primeiro encontro entre a Sejuv e a CDL. “Vamos manter a parceria e a comunicação entre as duas instituições e seguir com o trabalho pela juventude de Volta Redonda”, completou.

Além do secretário da Sejuv, Munir Filho, participaram da reunião na CDL o subsecretário Serginho Loureiro; o presidente da CDL Jovem, Robert Souza; o 1º vice-presidente da CDL Jovem, Gustavo Ávila; e a 2ª vice-presidente da CDL Jovem, Maria Marques Bretas.

“A juventude é o presente e o futuro. E a Semana do Empreendedorismo é uma grande oportunidade para os jovens começarem a construir hoje um futuro promissor para eles. Estamos pensando numa programação voltada para ampliar essas oportunidades”, pontuou Sérgio Loureiro.