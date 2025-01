Volta Redonda é referência na implantação do Sistema Eletrônico de Informações no serviço público. - Foto: Cris Oliveira - Secom PMVR

Publicado 21/01/2025 11:58 | Atualizado 21/01/2025 12:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) e a Empresa de Processamento de Dados (EPD) de Volta Redonda realizaram na última semana uma reunião online com a Prefeitura de Resende para explicar a experiência da implantação do Sistema Eletrônico de Informações no município (SEI-VR). O sistema tem como objetivo a desburocratização da gestão pública, dando mais agilidade aos processos e favorecendo a população.

Entre os representantes da Prefeitura de Resende estavam o secretário municipal de Administração, Guilherme Motinha; a secretária municipal de Comunicação Social e Eventos, Patrícia Chueri de Oliveira; a superintendente de Informação, Damiana Vital e a responsável pela equipe implantação do SEI, Johanna Ferreira.

Foram tiradas várias dúvidas da equipe técnica da Prefeitura de Resende e enfatizado pela Seplag que a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no serviço público traz impactos positivos para a sociedade, como a eficiência e economia de recursos.

A secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto e o diretor-presidente da Empresa de Processamento de Dados, Edvaldo Silva, finalizaram a reunião reiterando que todo e qualquer esforço para implantação do SEI vale muito a pena.

“A redução do uso de papel, de material de escritório e serviços de postagem, pois o sistema permite a tramitação de processos de forma virtual, o que aumenta a produtividade e a rapidez; a transparência, com a visualização de todos os atos inerentes aos documentos, o que aumenta a transparência e a segurança dos trâmites administrativos, além do acesso remoto uma vez que o SEI pode ser acessado remotamente por diversos equipamentos”, explicou a secretária, Cora Peixoto.

Durante a reunião online foi feito um convite a Prefeitura de Resende para uma visita técnica para discutir de perto sobre as normativas, bem como, conhecerem o Sistema de Permissões (SIP), que é uma ferramenta integrada ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e o perfil dos administradores.