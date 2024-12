Veículos são equipados com sinalizador, GPS e sistema de comunicação - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/12/2024 15:40

Volta Redonda - O trabalho por mais segurança de Volta Redonda ganhou importante reforço. A Secretaria Municipal de Ordem Pública recebeu cinco novas viaturas para a corporação. Os veículos, modelo Ford Ranger, possuem cabine dupla com capacidade para cinco passageiros e são equipados com sinalizador, GPS, sistema de comunicação e predisposição para rádio transceptor.

Os novos veículos serão utilizados para o patrulhamento noturno pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e pelos agentes da ordem pública, através de uma segurança suplementar de proximidade. Um deles também será usado pela exclusivamente pela Guarda Municipal. Eles servirão para atender às demandas dos grupos de WhatsApp, que já somam 11 mil aliados, além de reforçar a área comercial e todos os bairros da cidade em caráter preventivo.

De acordo com secretário municipal de Ordem Publica de Volta Redonda, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o foco é atender todas as demandas da população.

“Vamos ampliar nosso trabalho, independente do que ocorra, como a perturbação do sossego, por exemplo, que tem crescido muito, trazendo prejuízo aos idosos, trabalhadores, crianças, pessoas com deficiências e animais. Vamos fazer a cidade ainda mais segura agindo de forma integrada com todas as forças de segurança e mais próximo da população”, destacou o secretário ressaltando que a segurança suplementar, não substitui as forças de segurança já constituídas, nem os canais de comunicações oficiais, como 190 (PM) e 153(GM).