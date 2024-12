Cidade teve segundo melhor desempenho do estado, atrás apenas da capital, e ficou em primeiro no Sul Fluminense - Cris Oliveira/Secom PMVR

Cidade teve segundo melhor desempenho do estado, atrás apenas da capital, e ficou em primeiro no Sul FluminenseCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 27/12/2024 15:42

Volta Redonda - Volta Redonda teve um superávit de 1.147 oportunidades de emprego no mês de novembro. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, foram registradas 3.797 contratações no mês passado, contra 2.650 desligamentos. Esses números colocam a cidade como o segundo melhor desempenho do estado no período, atrás apenas da capital Rio de Janeiro, e em primeiro no Sul Fluminense.

O principal impulsionador de empregos foi a Indústria, com saldo positivo de 788 contratações. Em seguida vem o Comércio, com saldo de 229 oportunidades, e o setor de Serviços, com superávit de 161 admissões. A Agropecuária teve a diminuição de uma vaga de trabalho, e o setor da Construção de trinta.

Quando somados os meses de janeiro a dezembro, Volta Redonda tem um saldo positivo de 4.298 vagas de emprego, indicando o contínuo aquecimento econômico do município, que vem recebendo uma série de investimentos. Somente o setor da Indústria apresentou superávit de 2.385 vagas, sendo seguido pela área de Serviços (1.126), Comércio (592) e Construção (215). Com esse desempenho, Volta Redonda se mantém na liderança da região, e em sétimo lugar no estado do Rio.

Quase 14 mil vagas em quatro anos

Os números do Caged indicam, ainda, que Volta Redonda tem um superávit de 13.520 oportunidades de trabalho desde janeiro de 2021. Com as obras de ampliação dos shoppings Park Sul e Sider (que deve ser concluída em poucos meses) e outros investimentos, o prefeito Antonio Francisco Neto pontua que o município tem sido reconhecido como um lugar em que se pode investir.

"Nós tivemos nestes quatro anos um trabalho incansável para reconstruir Volta Redonda, devolver o orgulho dos moradores, ser a cidade em que todos sonham viver. Um dos nossos compromissos era esse: oferecer emprego a todos, para que possam viver suas vidas com dignidade, comida no prato, com saúde e um teto para morar. Trabalho é uma forma de as pessoas exercerem sua cidadania, e estamos no caminho certo. Mas não vamos descansar, pois há muito o que fazer”, declarou.