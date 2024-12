60% dos resgates foram em Volta Redonda e 40% em outras cidades do Sul Fluminense - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/12/2024 16:29

Volta Redonda - O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), administrado pela prefeitura, divulgou nesta semana os números de animais resgatados, reabilitados e devolvidos à natureza em 2024. Para se ter uma ideia, no período de 1º de janeiro a 10 de dezembro de 2024, o Zoo-VR recebeu 497 animais silvestres – destes, 265 foram soltos em seu habitat natural para a vida livre. Em 2023, no entanto, o zoológico acolheu e soltou 502 animais silvestres, sendo 301 mamíferos, 149 aves e 52 répteis.

De acordo com o coordenador do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, destes animais recebidos, cerca de 95% são oriundos de resgate. Em sua maior parte, os animais que chegam por motivos de acidente – um pouco mais da metade dos resgatados – já dão entrada no zoológico em estado muito grave, e até mesmo próximos do óbito. Este ano 60% dos resgates foram no município de Volta Redonda e 40% em outras cidades da região Sul Fluminense, e um recebimento de Além Paraíba – cidade do interior do estado de Minas Gerais, na divisa com o estado do Rio de Janeiro.

“Os animais silvestres são soltos em áreas de proteção ambiental e que possuem ocorrência da espécie. Isso é fundamental para sua sobrevivência, pois nesse local o animal pode encontrar oferta de comida, longe de casas e de pessoas para que ele possa viver sem a interferência humana, como deve ser. Durante o tratamento, além de todos os cuidados necessários, há também este reforço na alimentação com frutas e sementes, por exemplo, que eles vão encontrar na natureza para facilitar a adaptação”, disse.

Programa de reabilitação

Esses animais foram resgatados, reabilitados e devolvidos ao habitat natural graças ao programa de reabilitação e reinserção à natureza que o Zoológico Municipal possui. O coordenador Jadiel Teixeira reforçou que, ao receberem um animal, o primeiro passo é oferecer tratamento médico-veterinário adequado, sempre com o objetivo de ingressá-lo novamente à vida livre.

“Primeiro é feita uma avaliação física e comportamental para, em seguida, ser encaminhado à reabilitação, onde receberá o tratamento pela nossa equipe de biólogos e veterinários. Após o tratamento e o período de quarentena no zoológico, o animal pode voltar para a natureza. A maioria dos animais que participam do programa é devolvida ao seu habitat natural”, explicou o coordenador do Zoo-VR, Jadiel.

Localidades atendidas pelo Zoo-VR em 2024

Além Paraíba (MG); Amparo (distrito de Barra Mansa); Angra dos Reis (RJ); Arrozal (distrito de Piraí); Barra do Piraí (RJ); Barra Mansa (RJ); Itatiaia (RJ); Lídice (RJ); Mauá (RJ); Mendes (RJ); Pinheiral (RJ); Piraí (RJ); Porto Real (RJ); Quais (RJ); Resende (RJ); Rio Claro (RJ); Rio de Janeiro (RJ) e Valença (RJ).