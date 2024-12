Programa realizou 5.536 cirurgias em 2024, enquanto no ano passado foram 4.637 - Cris Oliveira/Secom PMVR

Programa realizou 5.536 cirurgias em 2024, enquanto no ano passado foram 4.637Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/12/2024 17:35

Volta Redonda - Com 2024 já podendo ser considerado o ano da saúde em Volta Redonda – com várias melhorias e investimento sendo entregues à população –, mais um serviço disponibilizado pela administração municipal registrou aumento nos atendimentos. Trata-se do programa “Revi-VER” – implantado pela prefeitura em 2021 para ampliar a oferta de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde) –, que registrou um aumento de 19,38% no número de cirurgias, em relação ao praticado em 2023. Desde que foi criado, foram mais de 18 mil.

A coordenadora de enfermagem Erika Souza Santos explica que o sucesso do Projeto ‘Revi-VER’ e a inclusão de novos procedimentos é reflexo de uma equipe qualificada, comprometida e com tecnologia de ponta para melhorar a saúde e o bem-estar da população de Volta Redonda.

“Aproveito a oportunidade para reforçar que nossa equipe está preparada para oferecer não só a cirurgia, mas todo o acompanhamento necessário antes, durante e após o procedimento, sempre com foco no bem-estar e na recuperação de cada um”, destacou Erika.

Durante este ano, o programa realizou 5.536 cirurgias de catarata, enquanto no ano passado foram 4.637. E o saldo positivo não para aí: todos os procedimentos realizados através do “Revi-VER” apresentaram aumentos significados em relação a 2023. O YAG laser, por exemplo, que é um pós-operatório da catarata, teve um aumento de 152,98% na oferta: em 2024 o programa realizou 2.798 procedimentos desse tipo, e em 2023 foram 1.106.

Já as cirurgias de pterígio – para retirada de membrana que avança sobre a córnea, ou seja, invade a superfície ocular, em direção ao centro, podendo atingir a pupila – tiveram aumento foi de 492,30%, com 462 cirurgias este ano e 78 em 2023. As consultas de 30 dias pós-operatórios aumentaram em 15,37%, de 2.957 no ano passado para 2.563 esse ano. As avaliações tiveram um aumento de 30,05%: com 3.920 em 2024 e 3.014 em 2023.

“Tudo isso é possível devido ao apoio permanente da administração pública, em especial do prefeito Neto e do vice Faria. Agradecemos sinceramente por essa parceria, essencial para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Volta Redonda. Agradeço mais uma vez a confiança depositada em nosso trabalho”, agradeceu a coordenadora de enfermagem.

O vice-prefeito Sebastião Faria reforça que o “Revi-VER” continuará ampliando a oferta de atendimentos no próximo ano. “Queremos, cada vez mais, agilizar os atendimentos relacionados à Saúde, e com esse programa não será diferente. Este ano já registramos aumentos significativos e vamos manter esse padrão para o próximo ano”, finalizou Faria.