Serviços de limpeza foram concluídos ainda no domingo (22) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/12/2024 14:29

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), iniciou na noite de sábado (21) a limpeza da Rua Cabo Frio, no Siderlândia, e do trecho do Córrego do Bugio que passa pelo bairro após as fortes chuvas que caíram na cidade durante todo o dia de ontem. Segundo a secretária de Serviços Públicos, Poliana Moreira, uma equipe com dez funcionários, além de dois caminhões e uma retroescavadeira, realizou a retirada do barro da rua e ainda desobstruiu o córrego. Os serviços foram concluídos ainda neste domingo (22).

“Assim que fomos comunicados do problema, deslocamos nossa equipe e os equipamentos para realizar a limpeza o mais rápido possível. Estamos de prontidão a fim de atender aos moradores assim que formos informados de qualquer problema”, declarou Poliana.

O prefeito Antonio Francisco Neto elogiou o serviço realizado pela equipe da SMSP – que, assim como outras secretarias, está com equipes de prontidão durante os fins de semana e as festas de final de ano.

“A população de Volta Redonda pode confiar que nossos serviços essenciais estão a postos para atender a qualquer emergência, qualquer situação que não possa esperar por uma resolução. Assim como a Secretaria de Serviços Públicos, outros órgãos do município estão com funcionários de plantão. Um exemplo é a Defesa Civil, que também atuou durante as chuvas de sábado”, pontuou o prefeito.