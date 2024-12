Assistência Social de Volta Redonda encerrou 2024 com 90 mil atendimentos nos 34 Cras - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 20/12/2024 11:32

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda encerrou o ano de 2024 com 90 mil atendimentos particularizados e cinco mil visitas domiciliares realizados pelas 34 unidades de Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência, Telecentro, Centros de Inclusão Produtiva CIP (Vila Mury, Verde Vale e Vila Rica) e no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa São Sebastião).

Dados do balanço divulgado pela Smas neste mês mostram, ainda, que o município conta com 4.570 famílias participando regularmente de grupos do Serviço de Atendimento Integral à Família (PAIF) nos Cras. E 1.815 crianças de até 6 anos; 14.055 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos; 6.515 adultos entre 18 a 59 anos; 41.559 idosos e 534 pessoas com deficiência participam do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Entre as ações realizadas estão as oficinas de dança, teatro, futebol e futsal, capoeira, ballet, violão e percussão, artes marciais, yoga e, para os idosos, tem a Fanfarra, Quadrilha e Coral da Melhor Idade.

Os Cras desempenham a função de acesso à proteção social e atendimento às famílias através de seus serviços, e concretiza a presença e responsabilidade do Poder Público em garantir à população mais vulnerável o acesso aos direitos sociais. As equipes são compostas por Coordenação, assistente social, psicóloga(o), orientador social, auxiliar administrativo e entrevistador(a) social.

Nas unidades são disponibilizados diversos serviços, como:

Assistência Social Jurídica

A Assistência Social Jurídica é um projeto fundamental na promoção da cidadania e na garantia de direitos, atendendo os Cras e a sede da Smas através da sala de Assistência Social Jurídica. O projeto oferece, de forma gratuita, orientações jurídicas extrajudiciais, atuando de maneira preventiva para evitar o rompimento dos vínculos familiares e das relações sociais. Dessa forma, contribui para a pacificação social, promovendo a mediação e, até mesmo, consultas informativas, com o objetivo de garantir e defender direitos fundamentais.

A Assistência Social Jurídica é destinada a todos os indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em situação de violência e/ou diante de outros tipos de violação de direitos que demandem orientações extrajudiciais jurídicas. São realizados cerca de 800 atendimentos por mês, através de palestras e atendimentos individualizados.

Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS

Atendimento domiciliar a gestantes e crianças de até seis anos. Neste ano foram realizadas 4.620 visitas.

Telecentro

O Telecentro, que fica no bairro Retiro, oferta vários serviços de Inclusão Digital à comunidade. O atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Este ano o espaço realizou 19.534 atendimentos.

Programa de Inclusão Produtiva

As oficinas de capacitação e inclusão produtiva para pessoas a partir de 16 anos, que acontecem nos Cras e nos CIPs, contaram com a participação de 3.116 pessoas em 2024.

A diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smas, Raquel Marques Coutinho, ressalta que a secretaria é a responsável por executar os serviços da Política Pública de Assistência Social, organizados em Proteções Sociais.

“No Cras, a população, além de acessar os serviços e programas da proteção social básica do Suas, recebe orientações sobre o acesso aos benefícios assistenciais, ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal e é encaminhada a outras políticas públicas, conforme as necessidades que as pessoas apresentam”, explicou Raquel.