Prefeito Neto (no centro) e vice Faria (à direita) foram diplomados em cerimônia realizada na Câmara MunicipalCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 19/12/2024 21:46

Volta Redonda - Reeleito no pleito deste ano, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta quinta-feira (19) da Justiça Eleitoral seu diploma para assumir, a partir de 1º de janeiro de 2025, seu sexto mandato como chefe do Executivo – um dos prefeitos com mais mandatos pela mesma cidade no país. A sessão solene aconteceu na Câmara Municipal, no Aterrado, onde também foram diplomados o vice-prefeito (também reeleito) Sebastião Faria e os vereadores vencedores nas Eleições 2024.

“Uma honra ter sido mais uma vez eleito pelo povo de Volta Redonda. Ser prefeito da cidade que tanto amo é o maior orgulho que poderia ter na vida pública. Ser prefeito pela sexta vez, reeleito com mais de 70% dos votos, é realmente uma alegria indescritível. O que eu tenho de fazer é trabalhar muito para honrar esses votos e fazer de Volta Redonda uma cidade cada vez melhor”, disse Neto, agradecendo, em seguida, pelas parcerias que conquistou para o município.

“Não posso de maneira alguma deixar de destacar algumas das pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. O nosso quinto mandato foi sem dúvida um dos mais difíceis que tive, principalmente pela situação em que nossa cidade estava. Se conseguimos vencer as dificuldades, devo muito à minha equipe, ao nosso governador Cláudio Castro e ao deputado federal Doutor Luizinho. Sem falar na Câmara Municipal, que foi sem dúvida a que mais me ajudou na história de todos os meus mandatos. Esperamos muito que a próxima Câmara seja tão parceira quanto essa foi”, disse o prefeito.

Sebastião Faria, que mais uma vez irá participar como vice-prefeito ao lado de Neto, destacou o trabalho realizado durante o atual mandato.

“Ser vice-prefeito do Neto, justamente no melhor mandato que ele cumpriu, foi sem dúvida uma realização. Agora, juntos de novo, temos a obrigação de fazer do sexto mandato um período ainda melhor do que o passado nos últimos quatro anos. À população, a quem devemos tudo, tenha certeza de que trabalharemos incansavelmente para entregar uma cidade melhor em 2028”, afirmou Faria.

Antonio Francisco Neto foi prefeito de Volta Redonda nos períodos de 1997 a 2000; sendo reeleito para o mandato de 2001 a 2004; novamente eleito para chefiar o Executivo entre 2009 e 2012; com a segunda reeleição para o período de 2013 a 2016; e atualmente exerce o quinto mandato, compreendido entre os anos de 2021 e 2024.