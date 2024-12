Brinquedos do parque infantil, pergolados, bancos, mesas e coberturas foram revitalizados - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), revitalizou a Praça Jorge Luiz Vitorino, que fica na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Bom Jesus, que compõem a região do Retiro. O nome da área de lazer foi concedido por Lei Municipal de autoria do vereador Hálison Vitorino, que homenageou o pai.

Funcionários da Secretaria de Obras reformaram os brinquedos do parque infantil; pergolados, bancos, mesas e coberturas da área de convivência foram revitalizados; foram consertados todo o piso, muro e o guarda-corpo do entorno da praça. E o local também recebeu pintura geral.

“O trabalho da equipe da Secretaria de Obras devolveu o espaço para a população. Agora, as famílias podem voltar a frequentar a praça com segurança”, disse Jerônimo, que destacou que a intervenção atende ao pedido do vereador Hálison Vitorino, que acompanhou o trabalho de perto.

A área de lazer e convivência fica no canteiro entre as pistas que dão acesso ao bairro Vila Brasília. “É nessa praça que as famílias que moram nas proximidades passam os fins de tarde e os finais de semana. É o ponto de encontro, onde a criançada vai brincar junto com os pais”, disse o vereador.

O próximo passo é o tratamento paisagístico da praça, que ficará a cargo da equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP).