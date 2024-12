Somando todas melhorias previstas no plano, investimento é de aproximadamente R$ 140 milhões - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 18/12/2024 14:10

Volta Redonda - As obras do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, executadas em parceria com o Governo do Estado, avançaram nesta semana em três frentes de trabalho, com a concretagem de trechos em grandes intervenções: no Aterrado, a construção da alça de descida do Viaduto Heitor Leite Franco e a ponte que vai ligar o bairro ao Aero Clube; e o viaduto no Voldac. Somando todas as outras melhorias previstas no plano, o investimento é de aproximadamente R$ 140 milhões.

No bairro Voldac, onde está sendo erguido o viaduto que vai ligar o bairro ao Niterói, as equipes da empresa responsável pela obra concretaram a laje de transição da rampa de subida, próximo ao batalhão de Polícia Militar, além de finalizarem toda a parte de concreto armado. O novo viaduto vai melhor a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, e, por consequência, para os condutores que seguem em direção ao Voldac, Niterói e Retiro.

Na construção da alça do Viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, foi feita a preparação e concretagem da laje de transição. A nova alça dará acesso à Avenida do Canal (Avenida Mário César Di Biase) e vai desafogar o fluxo de veículos que passam pelo Aterrado em direção a outros bairros.

Ponte Aterrado-Aero

As obras também avançaram na frente de trabalho que está construindo a ponte que vai ligar o Aterrado (Fórum) ao bairro Aero Clube (Kartódromo). Próximo ao Fórum, no Aterrado, foram executadas a concretagem do guarda-roda da subida e a preparação do escoramento para execução da armadura da laje maciça entre os vãos E1 e E3/P1, segundo a empresa que toca a obra.

Ligando os bairros Aterrado e Aero Clube, a ponte contará com 18 pilares de sustentação em sua extensão. A estrutura vai dar novo acesso a quem vai pegar a Radial Leste ou a quem pretende ir em direção ao Retiro e bairros adjacentes. De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana, a nova ponte visa desafogar o trânsito na parte central e comercial do Aterrado, região que registra grande volume de veículos para quem cruza a cidade.

“Logo vamos começar a entregar essas obras, que serão um legado para a população de Volta Redonda. Agradeço sempre ao Governo do Estado pela parceria e por acreditar em nossa cidade, com investimentos importantes”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.